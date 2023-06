Vincent Bruins

Aston Martin maakte tijdens de Grand Prix van Spanje haar slechtste raceweekend van het seizoen tot nu toe mee. Toch finishten Lance Stroll en Fernando Alonso op posities zes en zeven, respectievelijk, en namen ze in totaal veertien punten mee naar huis. De eerstgenoemde werd na afloop van de race door Viaplay gevraagd waarom hij Alonso niet voor liet gaan en daar was de Canadees niet van gediend.

Stroll kwalificeerde zich als zesde op Circuit de Barcelona-Catalunya en mocht de race vanaf P5 aanvangen na de gridstraffen van Pierre Gasly. Een goede start bracht hem op de derde positie voor Lewis Hamilton en Esteban Ocon. Uiteindelijk moest de Aston Martin-coureur zijn meerdere erkennen in de Mercedessen evenals in Sergio Pérez. In de slotfase reed Stroll op de zesde positie, gevolgd door Alonso. Zijn teamgenoot ging hem niet voorbij, omdat hij "niets wilde riskeren", zo liet de Spanjaard weten over de boardradio.

Veel last van bandendegradatie

"Zij hadden een raket vandaag," vertelde Stroll eerst nog over Mercedes tegenover onder andere GPFans. "Ik snap niet waar ze plotseling die snelheid vandaan halen. Ik had juist verwacht dat wij de sterkste auto zouden hebben na Red Bull. De inhaalactie [op Hamilton in de eerste ronde] was voor mij wel het spannendste moment van de race. Daarna had ik veel last van bandendegradatie en hadden we niet de snelheid om Mercedes en Ferrari te kunnen volgen. En Red Bull zit op een heel ander niveau. Het lijkt erop dat je met de Mercedes veel beter op je banden kan letten. Ik reed eerst zelfs nog weg van Hamilton, maar na vijf rondjes al leken zij geen last te hebben van bandenslijtage, waardoor zij konden blijven pushen." Met de acht punten voor de zesde positie loopt Stroll wel uit op Ocon in het rijderskampioenschap, maar in het constructeurskampioenschap is Aston Martin de tweede plek nu kwijt aan Mercedes.

Toen het de beurt was aan Viaplay om vragen te stellen, begon het interview echter al stroef. Ocon en Stroll praatten eventjes bij in de mediapen en Viaplay leek te denken alsof de twee coureurs het aan de stok hadden en vroeg: "Waar was dat voor?" Een ongemakkelijk lachende Stroll antwoordde: "Eh... We zijn vrienden."

Vervolgens ging Viaplay in op het feit dat Alonso hem niet wilde inhalen: "Alonso zei tijdens de race dat hij je niet zou inhalen, maar hij staat hoger in het kampioenschap, dus ik kan me voorstellen dat als hij jou wel had ingehaald, het beter was geweest voor het kampioenschap." Na een lange pauze zei Stroll, wijzend naar zijn teamgenoot: "Hij staat hier direct naast me, waarom vraag je dat niet aan hem? Waarom vraag je dat aan mij?" Bij Viaplay hadden ze Alonso al geïnterviewd, dus vroegen ze zich af of Stroll tijdens de race heeft gepraat over mogelijke teamorders: "Nee, ik was bezig met de auto besturen," reageerde de Canadees die duidelijk niet onder de indruk was en vervolgens wegliep.