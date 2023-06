Vincent Bruins

Zaterdag 3 juni 2023 15:12

Het is tot nu toe nog niet echt het seizoen van Lance Stroll. In zes Grands Prix is de Aston Martin-coureur twee keer uitgevallen en een keer buiten de punten gefinisht, en alleen in Australië is hij in de buurt geweest van het podium. Fernando Alonso verklaart de teleurstellende resultaten van zijn teamgenoot.

Terwijl Stroll achtste staat in de tussenstand met 27 punten, zien we Alonso als derde in de pikorde met 93 punten. Hij is slechts twaalf punten verwijderd van Sergio Pérez. De Spanjaard heeft in zes Grands Prix al vijf podiums behaald, waarvan viermaal P3 en in Monaco vorige week nog P2. Volgens hem heeft Stroll gewoon wat geluk nodig.

Indrukwekkend voor een oudje

Stroll legde tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, nog uit wat hij van die geweldige resultaten van Alonso vindt: "Hij is best wel indrukwekkend voor een oudje, dat is iets wat zeker is," zei de 24-jarige Canadees lachend. "Maar serieus, hij doet het echt ontzettend goed. Ik bedoel, de resultaten spreken voor zich, snap je? Hij is op zijn allerbest en hij geniet ervan om met deze auto te rijden. Hij is fysiek fit, mentaal gaat het geweldig en dat laat zien dat als je goed voor jezelf zorgt, je nog erg lang kan meegaan."

Het ligt niet aan zijn snelheid

Alonso denkt dat Stroll simpelweg meer geluk nodig heeft: "Hij heeft ontzettend veel pech gehad in de laatste twee raceweekenden. Als je terugkijkt naar Bahrein, toen moest hij met één hand rijden [vanwege een blessure die hij had opgelopen bij een fietsongeluk] en toen was hij erg snel. Dan heb je Djedda, waar hij een probleem met de uitlaat had, terwijl hij voor de Ferrari's op de vijfde plaats lag. Vervolgens in Miami namen we waarschijnlijk teveel risico in Q1 [door maar één set banden te gebruiken] en dat had gevolgen voor zijn race. En in Monaco was het een stuk van de McLaren van Lando [Norris] die roet in het eten gooide." Dat beschadigde de vloer van Stroll, waardoor hij niet meer kon verbeteren in de kwalificatie. "Hij komt met de juiste feedback, informatie over strategie enzovoorts. Dus ik hoop dat het geluk wat meer aan zijn zijde gaat zijn, want aan zijn snelheid ligt het niet," zo sloot de tweevoudig wereldkampioen af.