Vincent Bruins

Zaterdag 3 juni 2023 11:54 - Laatste update: 11:57

Het Fundación Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (FIAAM), oftewel het stichting instituut voor astronomie en astronautica van Mallorca, heeft Fernando Alonso succes gewenst voor zijn thuisrace. Dat hebben ze wel op een heel bijzondere manier gedaan. Ze hebben namelijk een asteroïde naar de Spanjaard vernoemd.

Alonso zal voor de twintigste maal deelnemen aan de Grand Prix van Spanje op Circuit de Barcelona-Catalunya en voor het eerst met Aston Martin. De laatste keer dat hij won op de baan nabij Montmeló was in 2013, toen hij nog voor Ferrari uitkwam. Dat was de 32e overwinning van zijn Formule 1-carrière en het is voor een heleboel fans nog altijd wachten op die 33e...

Wat zijn asteroïden?

Asteroïden zijn relatief kleine stukken rots die in een baan rond de zon bewegen en worden ook wel dwergplaneten of planetoïden genoemd. Ze lijken op kometen, alleen zijn de samenstelling van chemische verbindingen anders en is de baan rond de zon minder eivormig. Ze zijn niet zoals meteoren die de atmosfeer van de aarde binnendringen en soms als lichtgevende strepen in de lucht te zien zijn. Asteroïden komen vooral voor in de baan rond de planeten Mars en Jupiter.

32400 kilometer per uur

Asteroïde 73533 ligt in de riem tussen Mars en Jupiter en werd in 2003 ontdekt door het in Costitx-gelegen FIAAM. Het heeft een diameter van 4 kilometer en beweegt door de ruimte met een snelheid van 32400 kilometer per uur, honderd keer sneller dan een Formule 1-auto. Aangezien de asteroïde eindigt op '33' heeft het een naamsverandering ondergaan en de enorme rots heet nu 'Alonso 73533'. Op die manier wenst het FIAAM Alonso succes in de jacht op zijn 33e zege. Ook heeft de Aston Martin-coureur een uitnodiging gekregen om zijn asteroïde officieel te "ontvangen" op het eiland van Mallorca.