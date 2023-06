Remy Ramjiawan

Zaterdag 3 juni 2023 07:54

Fernando Alonso weet na de vrijdag in Barcelona nog niet helemaal waar het team staat. Hoewel de Spanjaard in de tweede training P2 in handen had, wacht hij liever even de kwalificatie af, want dan gaan alle motoren op volle toeren draaien.

De 41-jarige Spanjaard reist voor het eerst sinds jaren weer af naar Spanje, met reële podiumkansen. Toch lijkt Max Verstappen op de vrijdag weer de overhand te hebben, maar in Monaco zagen we dat het tijdens de kwalificatie nog dicht bij elkaar kan zitten. Alonso maakt zich voorlopig geen illusies, want hoewel de updates van Aston Martin lijken te werken, heeft ook de concurrentie allerlei nieuwe onderdelen meegenomen.

'Baan is iets langzamer, dan we dachten'

Voor de camera van Sky Sports F1 blikt Alonso terug op de vrije trainingen. "Het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Ik denk als je één of twee tienden mist, dan sta je direct op een andere positie. Ik let dus nog niet echt op de tijden. We hebben het hele programma afgewerkt, dat we vooraf hebben afgesproken en dat is wel goed", zo legt hij uit. De simulaties in de fabriek hadden echter een iets andere voorspelling gedaan, zo legt Alonso uit: "De baan is iets langzamer dan we hadden voorspeld, dus we moeten nog wat tijd vinden. Dus iets meer tweaken aan de setup, maar al met al was het een productieve vrijdag."

'Kijken waar we staan als iedereen voluit gaat'

Ook Aston Martin heeft updates meegenomen en Alonso reageert op de vraag of hij er iets van merkt. "Ze helpen absoluut. Er is geen nieuw onderdeel die op de auto zit, die niet meehelpt aan de prestaties. Dat is iets wat altijd het geval is geweest bij dit team, vanaf Bahrein. Dus ik ben blij met de updates, maar laten we maar eens kijken waar we staan als iedereen straks op volle kracht gaat rijden", zo wijst hij naar de kwalificatie.

Alonso geniet van 'groene' fans

Niet alleen Alonso rijdt zondag zijn thuisrace, ook Carlos Sainz maakt zich op voor zijn thuisfans. De tweevoudig kampioen heeft echter dit seizoen de harten van vele fans gestolen en heeft de Formule 1 in de beginjaren 2000 op de kaart gezet in Spanje. "Ja, ik heb gezien dat 67 procent van de merchandise van mij is. Dus de tribunes kleuren straks groen en dat is fantastisch. Dit gaat terug naar de jaren 2005, 2006 en 2007, toen was alles ook in één kleur. Ik voel die steun en die speciale energie", aldus Alonso.