Tsunoda pissig op Zhou: "Hij deed alsof ik hem van de baan duwde"

Jordy Stuivenberg

Zondag 4 juni 2023 20:59

Yuki Tsunoda beschuldigt Zhou Guanyu ervan dat hij expres de baan af ging om zijn collega zo een straf aan te naaien. De Japanner noemt het totaal onterecht dat hij zijn punten moest inleveren voor het incident met de Alfa Romeo-rijder.

Tsunoda en Zhou kwamen elkaar tegen in ronde 56, waarbij de Chinees buitenom probeerde te gaan in de eerste bocht. Daar wilde hij blijven zitten, om zo binnendoor te kunnen steken in bocht twee, die de andere kant op gaat. Tsunoda maakte zich echter breed en dat was voor Zhou reden om rechtdoor te sturen en de escape road te nemen. Hij klaagde vervolgens over de boardradio dat hij van de baan gereden was en dat oordeel nam de wedstrijdleiding over. Zij gaven Tsunoda een tijdstrijd van vijf seconden.

Tsunoda finishte hierdoor niet als negende, maar als twaalfde. Pijnlijk genoeg was het juist Zhou die de negende plaats overnam en de bijbehorende punten op zijn naam mag schrijven. De rijder van AlphaTauri was daar echt niet over te spreken, zo laat hij weten tegenover Motorsport.com. “Het is een belachelijke, oneerlijke straf. Ik zag Zhou komen en gaf hem ruimte, maar voor mijn gevoel gaf hij al snel op.

“Toch ging hij buitenom en deed hij alsof hij van de baan werd geduwd, maar was was helemaal niet zo. Er was gewoon ruimte aan de buitenkant. Natuurlijk zette ik hem onder druk, maar er was ruimte, dus ik snap niet waarom ik hiervoor bestraft ben. Ik vind het heel oneerlijk, heel erg hard. Ik wil hierover zeker in discussie met de FIA, want ze geven een tijdstraf zonder gesprek en je race is over. Ik ben echt uitgeput, leeg.”