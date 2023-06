Thuisrace om snel te vergeten voor Alonso: "Hadden de snelheid niet"

Jordy Stuivenberg

Zondag 4 juni 2023 20:20

Fernando Alonso en Aston Martin keerden in Spanje weer even terug op aarde. De tweevoudig wereldkampioen stond tot vandaag vijf keer op het podium in zes races, maar kwam in zijn geboorteland niet verder dan P7. Een tegenvaller, al viel al vroeg in het weekend op dat het niet lekker liep.

Alonso kende al een lastige kwalificatie, nadat hij zijn vloer beschadigde, maar ook met nieuwe onderdelen kon hij geen bedreiging vormen voor Mercedes, laat staan Red Bull. “We hadden vandaag de snelheid niet”, reageerde Alonso tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. “Het grootste probleem was niet dat we pech hadden of een andere strategie gebruikten. We waren te langzaam, zowel op de zachte als de harde band.

“Uiteindelijk hebben we beter gescoord dan Ferrari, omdat zij alleen punten hebben gepakt met Carlos (Sainz - red.), maar ten opzichte van Mercedes hebben we wel verloren. Die hebben het dit weekend beter gedaan. In Monaco zag je niet welke upgrades werkten, hier wel. Zij waren sterker, maar we maken ons geen zorgen. Er komen altijd betere, maar ook slechtere weekends aan.”

De ervaren Spanjaard had eigenlijk al op vrijdag door dat het niet helemaal lekker liep. “Deze baan is niet de beste voor ons. We kwamen uit de eerste training met een heel andere afstelling dan we vooraf hadden verwacht, dus daar hebben we het hele weekend aan moeten werken. Normaal is dat anders. We hadden ook geen plan voor de race, omdat we niet wisten hoe de banden zich zouden houden. We hebben de eerste twee stints verlengd, zodat ik kansen zou krijgen in de laatste 15 ronden, maar ook dat was niet genoeg.”