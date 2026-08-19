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Verstappen in blue Red Bull tee and orange cap holding FIA and F1 mic looking smug

Dit is het persconferentieschema voor de Dutch Grand Prix

Verstappen in blue Red Bull tee and orange cap holding FIA and F1 mic looking smug — Foto: © IMAGO

Dit is het persconferentieschema voor de Dutch Grand Prix

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Het is eindelijk weer tijd voor een nieuw raceweekend in het Formule 1-seizoen. Voordat de auto's de baan op gaan, trappen de coureurs en teambazen het weekend traditiegetrouw af met de officiële mediamomenten. Dit is het schema voor de persconferenties.

Voor Max Verstappen belooft het een belangrijk persmoment te worden. De coureur beleeft een moeizaam jaar bij Red Bull Racing en staat momenteel op een teleurstellende zesde plaats in de WK-stand. Hij schuift op donderdag om 13:30 uur in zijn thuisrace aan naast oud-teamgenoot Sergio Pérez en rookie Arvid Lindblad van Racing Bulls. Later die middag om 14:00 uur is het de beurt aan George Russell, die momenteel de derde plek in het kampioenschap bezet voor het dominante Mercedes, Lando Norris van McLaren en Nico Hülkenberg in dienst van Audi.

Teambazen

Naast de coureurs komen ook de leiders van de verschillende renstallen aan het woord. Op vrijdagmiddag om 14:30 uur is er een gezamenlijke persconferentie ingepland voor de teambazen. Ayao Komatsu van Haas, Peter Bayer namens Racing Bulls en Williams-teambaas James Vowles zullen de media te woord staan om de laatste ontwikkelingen binnen hun teams en de impact van de nieuwe motorreglementen te bespreken.

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