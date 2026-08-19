Het is eindelijk weer tijd voor een nieuw raceweekend in het Formule 1-seizoen. Voordat de auto's de baan op gaan, trappen de coureurs en teambazen het weekend traditiegetrouw af met de officiële mediamomenten. Dit is het schema voor de persconferenties.

Voor Max Verstappen belooft het een belangrijk persmoment te worden. De coureur beleeft een moeizaam jaar bij Red Bull Racing en staat momenteel op een teleurstellende zesde plaats in de WK-stand. Hij schuift op donderdag om 13:30 uur in zijn thuisrace aan naast oud-teamgenoot Sergio Pérez en rookie Arvid Lindblad van Racing Bulls. Later die middag om 14:00 uur is het de beurt aan George Russell, die momenteel de derde plek in het kampioenschap bezet voor het dominante Mercedes, Lando Norris van McLaren en Nico Hülkenberg in dienst van Audi.

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Teambazen

Naast de coureurs komen ook de leiders van de verschillende renstallen aan het woord. Op vrijdagmiddag om 14:30 uur is er een gezamenlijke persconferentie ingepland voor de teambazen. Ayao Komatsu van Haas, Peter Bayer namens Racing Bulls en Williams-teambaas James Vowles zullen de media te woord staan om de laatste ontwikkelingen binnen hun teams en de impact van de nieuwe motorreglementen te bespreken.

Het persconferentieschema voor morgen in Zandvoort, met uiteraard Max Verstappen aanwezig om de media te woord te staan ? pic.twitter.com/gCkoTbqALV — GPFans NL (@GPFansNL) August 19, 2026

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