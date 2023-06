Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 3 juni 2023 19:24

Hoewel Sergio Pérez gefrustreerd is door zijn elfde startplek voor de Grand Prix van Spanje, stelt hij dat er nog genoeg mogelijk zal zijn. De Mexicaan verwacht zelfs dat hij op zondag alsnog genoeg punten kan gaan pakken.

Het raceweekend in Monaco verliep uiterst teleurstellend voor Pérez. De Red Bull-coureur crashte tijdens de eerste kwalificatiesessie, waarna hij op zondag vanuit de achterhoede van het veld moest vertrekken. Aangezien inhalen vrijwel onmogelijk is op het nauwe stratencircuit, kwam Pérez uiteindelijk niet verder dan een zestiende plek. De 33-jarige coureur hoopte zich in Spanje te kunnen revancheren, maar heeft het zichzelf nu erg lastig gemaakt met de elfde startplek. "Het is frustrerend", geeft Pérez na afloop van de kwalificatie toe tegenover de media, waaronder GPFans. "Maar het is geen Monaco, het is een race waar we kunnen racen en we veel punten kunnen pakken."

Artikel gaat verder onder video

Gevraagd waar het nou precies mis is gegaan, antwoordt hij: "Ik denk vooral bij bocht vijf. Vanaf het moment dat we het verloren, waren de banden te warm en kreeg ik ze niet meer op de goede temperatuur. Ik had gewoon geen grip tijdens mijn laatste ronde, wat zonde was. De omstandigheden waren tricky en ik verloor de wagen in bocht vijf. Het was lastig, het was redelijk lastig om alles goed te krijgen." Hoewel hij na het incident gewoon door kon rijden, vermoedt de Mexicaan dat er wel wat mis was. "Ik gok dat ik wat schade had, ja."

Kansen tijdens GP van Spanje

Pérez zal zich op zondag een weg door het veld moeten banen en ziet mogelijkheden door de aanpassing van de laatste chicane. "Dat zou ons moeten helpen, het zou het racen in het algemeen moeten helpen. Al is het een redelijk snelle bocht en zijn de banden redelijk gevoelig voor temperatuur, dus dat kan wel redelijk uitdagend worden." Pérez verwacht dan ook dat de race om energiemanagement zal gaan draaien. "Ik denk het wel, zeker als je moet volgen zul je last hebben van oververhitting."

OOK INTERESSANT: "Leclerc tast in het duister over mislukte kwalificatie: "Heb nu geen antwoorden"

Na de vreemde kwalificatie staan er een hoop coureurs op andere posities dan we van hen gewend zijn, zoals bijvoorbeeld Lando Norris op P3. Pérez denkt dat dit ook invloed zal hebben op zijn race. "Ik denk dat er veel auto's op andere posities staan, dus het kan een interessante race worden."