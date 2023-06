Jan Bolscher

Zaterdag 3 juni 2023 18:57

Charles Leclerc tast in het duister wat betreft de performance van zijn SF-23 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona. De Ferrari-coureur kwam niet verder dan een teleurstellende negentiende plaats.

Leclerc klaagde tijdens Q1 over de achterkant van zijn auto, waarna hij in eerste instantie een nieuwe set banden ophaalde. Dit bleek het probleem echter niet op te lossen. De Monegask kwam niet verder dan een 1.14.079 en de bijbehorende negentiende plaats, waar teammaat Carlos Sainz op zondag vanaf de tweede positie mag starten. "Ik heb nu geen antwoorden. We moeten de data, maar ook vooral de auto bekijken", vertelt Leclerc na afloop tegenover onder andere GPFans. "Er was absoluut iets geks. Ik raakte hem bijna kwijt tijdens de rode vlag en ik reed 70 kilometer per uur, maar er was geen enkele waarschuwing."

Mechanisch probleem

De nummer zeven in het wereldkampioenschap vervolgt: "De bochten naar links waren heel erg met de rechter achterband. Ik dacht eerst dat het de banden waren, dus we pakten een nieuwe set banden, maar het gevoel was precies hetzelfde. Bochten naar rechts gingen heel goed, bochten naar links gingen voor geen meter. We moeten het checken, maar het zou me verbazen als we niet iets vinden." Leclerc geeft aan dat het niet met de afstellingen of de geïntroduceerde updates van het team te maken had: "Ik denk iets mechanisch. We zullen [op zondag] een aantal stops gaan zien, bandendegradatie gaat een rol spelen. Als we daar goed mee omgaan hebben we kansen."