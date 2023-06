Kimberley Hoefnagel

Günther Steiner moest zich vanmiddag melden bij de wedstrijdleiding vanwege enkele uitspraken die hij eerder dit weekend heeft gedaan. De Haas-teambaas stelt dat hij de situatie uiterst serieus neemt en de wedstrijdleiding graag zijn kant van het verhaal wil vertellen.

Gedurende de openingsfase van de Grand Prix van Monaco raakte Nico Hülkenberg betrokken bij een incident met Logan Sargeant. Hoewel men er eigenlijk vanuit ging dat het door de wedstrijdleiding weggezet zou worden als een race-incident, kreeg Hülkenberg een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek. Een beslissing waar zijn teambaas het absoluut niet mee eens was. Tijdens de perssessies op het Circuit de Barcelona-Catalunya sprak Steiner zich fel uit richting de wedstrijdleiding.

Op het matje geroepen

De Oostenrijker vertelde dat het tijd was dat 'professionals' zich bij race control gingen voegen en noemde de huidige stewards 'leken'. De FIA was daar niet van gediend en besloot hem op het matje te roepen. "Ik weet niet wat ik dit keer gezegd heb", reageerde Steiner tegenover SkySportsF1. "Ik ga ze opzoeken en dan laat ik het je daarna weten. Ik denk dat ik nog een tweede keer gebeld wordt als ik nu wat zeg."

"Ik neem dit serieus en ik ga ze mijn mening erover vertellen." Gevraagd of hij zich wellicht moet melden vanwege zijn uitspraken over de penalty in Monaco, zegt hij. "Nico Hülkenberg kreeg een penalty en daar hadden we een mening over. Het moet daar wel over gaan. Ik moet het het nog zien, dus ik wil niet te snel conclusies trekken."