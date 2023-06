Vincent Bruins

Zaterdag 3 juni 2023 13:13 - Laatste update: 14:03

Guenther Steiner, de teambaas van Haas, is op het matje geroepen bij de FIA na bepaalde opmerkingen over de wedstrijdleiding. Een van de stewards van dit raceweekend heeft zich teruggetrokken uit dit onderzoek, vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

Steiner zou artikels 12.2.1.c, 12.2.1.f en 12.2.1.k van de International Sporting Code van de FIA hebben overtreden. Hij moet zich vandaag om 14:30 melden bij de stewards.

Onterechte straf Hülkenberg

Nico Hülkenberg maakte in de openingsronde van de race op de straten van Monte Carlo maar liefst vier posities goed, maar hij zou in Mirabeau de Williams van Logan Sargeant hebben geraakt. De Duitser kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Steiner vond dit onterecht en snapt niet waarom zijn coureur werd bestraft: "Ik probeer erachter te komen, want niemand kan het mij uitleggen! Ik heb net naar de foto gekeken en Nico zit aan de binnenkant en ligt in feite voor hem, en duikt de bocht in, maar ik zie geen botsing. Een botsing is als ze elkaar toch raken? Dat is de definitie. Ik probeer het nog steeds uitgelegd te krijgen, want volgens mij was het compleet verkeerd," aldus de 58-jarige uit Tirol. Hij vindt dat het tijd is voor 'professionals' om bij Race Control aan de slag te gaan: "F1 is een van de grootste sporten ter wereld en we hebben nog steeds leken die beslissen over het lot van mensen die miljoenen in hun carrières investeren."

12.2.1.c, 12.2.1.f en 12.2.1.k

Omdat Steiner stewards "leken" heeft genoemd, is hij nu dus op het matje geroepen bij de FIA. In artikel 12.2.1.c staat dat "elke vorm van frauduleus gedrag of elke handeling die schadelijk is voor de belangen van een competitie of de belangen van de motorsport in het algemeen" verboden is. Volgens artikel 12.2.1.f kunnen "alle woorden, daden of teksten die morele schade of verliezen hebben berokkend bij de FIA, haar instanties, haar leden of haar leidinggevende functionarissen, en meer in het algemeen rondom het belang van de motorsport en de waarden die door de FIA worden verdedigd", niet door de beugel. Volgens artikel 12.2.1.k zou hij de regel "elke vorm van wangedrag jegens, maar niet beperkt tot: officials, officieren of stafleden van de FIA, [en meer]" ook overtreden hebben.

Felix Holter, die ook steward was tijdens de Grand Prix van Monaco en wellicht de verantwoordelijke is geweest voor de straf van Hülkenberg, heeft zichzelf teruggetrokken uit dit onderzoek, uit angst voor een belangenverstrengeling. Holter wordt bij alles wat met het onderzoek naar Haas te maken heeft vervangen door Matthew Selley.