Jeen Grievink

Vrijdag 2 juni 2023 14:30 - Laatste update: 15:49

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje de snelste tijd geklokt. De Nederlander liet een 1:14.606 noteren en was hiermee ruimschoots sneller dan de concurrentie. Ook Nyck de Vries maakte indruk door de vierde tijd te klokken. Mercedes, Ferrari en Aston Martin bleven enigszins in de luwte.

Onder droge, maar bewolkte omstandigheden ging de eerste oefensessie op het Circuit de Catalunya in Barcelona van start. Thuisheld Alonso ging als eerste van het veld de baan op en deed dat onder luid applaus van het publiek. In de beginfase van de training waren het direct de beide Red Bull's die zich bovenin de tijdenlijst nestelden. Eerst op de testband van Pirelli, daarna op de mediums. Het gat achter hen was groot, maar veel teams waren ook voornamelijk bezig om hun meegebrachte updates eens rustig aan de tand te voelen. Aan de tijden viel dus nog niet zoveel af te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull zet de toon op zachte band

Ook toen de coureurs overstapten op de rode, zachte band, waren het de beide Red Bull's die met een grote voorsprong aan de leiding gingen. Verstappen noteerde met een 1:14.606 veruit de snelste tijd en was zelfs zeven tienden sneller dan teamgenoot Pérez. De Mexicaan was op zijn beurt weer enkele tienden sneller dan zijn achtervolgers. Met nog zo'n twintig minuten op de klok waren dat de Alfa Romeo's van Zhou en Bottas. De auto's van Mercedes, Aston Martin en Ferrari waren op dat moment nog nergens te bekennen, mede vanwege het feit dat ze nog geen run op de zachtste band hadden afgewerkt.

Ferrari niet, De Vries wél sterk in run op rood

Sainz was de eerste van de serieuze concurrenten die een run deed op de zachte band. Hij noteerde een tijd die ruim één seconde langzamer was dan die van Verstappen. Leclerc was vervolgens minimaal sneller, maar kwam ook nog steeds een seconde tekort op de Red Bull. De Vries liet vervolgens even zien hoe het moest en klokte prompt de derde tijd, achter Verstappen en Pérez. De AlphaTauri-coureur kwam weliswaar ook een dikke acht tienden tekort op de snelste tijd, maar met het materiaal wat hij tot zijn beschikking heeft, is dat een puike prestatie.

Regen blijft uit, net als snelle tijden Mercedes en Aston Martin

In de laatste tien minuten werd het enorm donker boven het circuit en nam de dreiging van regen toe. Reden genoeg voor Russell om snel een run te doen op de rode band. Hij bleef echter steken op de achtste tijd. Vervolgens begon ook Alonso aan zijn ronde op de zachtste compound. Hij dook net iets onder de tijd van Russell. Hamilton kwam überhaupt niet in de buurt en klokte de twaalfde tijd op de rode wang.

Verstappen sluit eerste vrije training af als snelste

Verstappen sloot onder de donkere wolken de eerste vrije training in Barcelona als snelste af met zijn ronde van 1:14.606. Pérez volgde hem op gepaste afstand met ruim zeven tienden. Daarachter wisten enkel Ocon, De Vries, Gasly en Alonso nog binnen een seconde te blijven van de Red Bull van Verstappen. De rest van de top tien - Magnussen, Leclerc, Sainz en Russell - moest nog meer dan dat toegeven.