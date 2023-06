Jeen Grievink

Vrijdag 2 juni 2023 11:52 - Laatste update: 12:08

Het doorgaans zonovergoten Spanje krijgt aankomend weekend te maken met uiterst wisselvallig weer, zo laten de meest recente voorspellingen zien. De dreiging van regen en onweer zal op alle drie de racedagen - letterlijk - als een donkere wolk boven de paddock hangen. AEMET, het weerstation van de Spaanse overheid, spreekt zelfs van 100% kans op neerslag gedurende het hele weekend.

Paraplu's en poncho's in de aanslag, want het belooft een uiterst wisselvallig raceweekend te worden in Montmélo, de gemeente in de provincie Barcelona waar de komende dagen het Formule 1-spektakel plaatsvindt. Gedurende de vrijdag, zaterdag én zondag zullen er dreigende wolken rondom het Circuit de Catalunya hangen. Hoewel de voorspellingen van de verschillende weerstations enigszins uiteenlopen, lijkt enige neerslag gegarandeerd. Maar mogelijk blijft het niet alleen bij regen, want er is ook alarmcode geel uitgevaardigd voor naderende onweersbuien. Dat belooft nog wat in het doorgaans toch zonnige Spanje.

Regen en onweer in aantocht voor raceweekend Barcelona

AEMET is het Staat Meteorologisch Agentschap van de Spaanse regering en is vaak het meest accuraat wat betreft de weersvoorspellingen in het Zuid-Europese land. En zij voorspellen voor komend weekend behoorlijk wat onstuimig en wisselvallig weer. Voor de vrijdag rekenen zij in de middag op 100% kans op neerslag, mogelijk gecombineerd met een onweersbui. De temperatuur zal ongeveer 21 graden Celsius bedragen. Voor de zaterdag staat er eveneens 90% kans regen op het programma. Wederom zijn donder en bliksem niet uitgesloten.

Wederom Grand Prix onder natte omstandigheden?

Op zondag, wanneer de Grand Prix wordt verreden, zal het hoogstwaarschijnlijk ook niet droog blijven. AEMET geeft 100% kans op neerslag aan, al lijken we ons op die dag in ieder geval geen zorgen te hoeven maken over een onweersbui. Diezelfde mening is ook het internationale Weather.com toegedaan. Zij verwachten eveneens geen onweer op zondag. Volgens hen is de kans op regen zondag ietsje minder groot, al schatten zij die met 80 procent alsnog flink hoog in. Voor de zaterdag voorspelt Weather.com 81 procent kans op hemelwater en voor op de vrijdag 33 procent, beiden eventueel gecombineerd met een onweersbui.