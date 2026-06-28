Russell vreesde voor overwinning door Verstappen: "Ik keek constant naar de rondetijden"

George Russell heeft de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur moest lange tijd vrezen voor de achteropkomende Max Verstappen, maar wist uiteindelijk de volle 25 punten uit het vuur te slepen.

Russell kwam bij de start van de race goed van zijn plek en wist in aanloop naar de eerste bocht de leiding in de wedstrijd te behouden. Waar Lewis Hamilton in de openingsfase voor kopzorgen leek te zorgen, was het uiteindelijk Max Verstappen die zich opwierp als grootste uitdager. De Nederlander had in een groot deel van de race een zeer sterke racepace en kwam uiteindelijk op slechts 1,6 seconde achter Russell over de streep, waar dat gat twintig ronden eerder nog tien seconden was. Kimi Antonelli reed op zijn beurt slechts drie tienden achter Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Russell wint Grand Prix van Oostenrijk

Het is geweldig om weer te winnen, dat was even geleden. Het team heeft heel hard gewerkt om hier weer te staan. Max en Red Bull waren ontzettend snel dit weekend, dus dat hebben ze goed gedaan. Ik was iedere ronde aan het pushen, en daardoor maakte ik een of twee kleine foutjes. Kimi is het hele seizoen al ongekend snel, dus ik keek de hele race op het bord met de rondetijden.

Gerelateerd