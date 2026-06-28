Russell vreesde voor overwinning door Verstappen: "Ik keek constant naar de rondetijden"
Russell vreesde voor overwinning door Verstappen: "Ik keek constant naar de rondetijden"Maak ons je Google-favoriet
George Russell heeft de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur moest lange tijd vrezen voor de achteropkomende Max Verstappen, maar wist uiteindelijk de volle 25 punten uit het vuur te slepen.
Russell kwam bij de start van de race goed van zijn plek en wist in aanloop naar de eerste bocht de leiding in de wedstrijd te behouden. Waar Lewis Hamilton in de openingsfase voor kopzorgen leek te zorgen, was het uiteindelijk Max Verstappen die zich opwierp als grootste uitdager. De Nederlander had in een groot deel van de race een zeer sterke racepace en kwam uiteindelijk op slechts 1,6 seconde achter Russell over de streep, waar dat gat twintig ronden eerder nog tien seconden was. Kimi Antonelli reed op zijn beurt slechts drie tienden achter Verstappen.
Russell wint Grand Prix van Oostenrijk
Het is geweldig om weer te winnen, dat was even geleden. Het team heeft heel hard gewerkt om hier weer te staan. Max en Red Bull waren ontzettend snel dit weekend, dus dat hebben ze goed gedaan. Ik was iedere ronde aan het pushen, en daardoor maakte ik een of twee kleine foutjes. Kimi is het hele seizoen al ongekend snel, dus ik keek de hele race op het bord met de rondetijden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell wijst naar gedoe rondom gele vlaggen: "Zodra je het weet, is het vrij duidelijk"
- Vandaag 13:06
- 6
Russell blij dat "gezond verstand zegevierde" na crash Verstappen: "Ik heb alles goed gedaan"
- Vandaag 11:09
- 9
Mercedes kent groot drinkprobleem in snikheet Oostenrijk: 'Ik heb een beetje dorst'
- 50 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"
Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk
Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"
Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"
Net binnen
Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk
- 2 uur geleden
- 4
Hamilton schrok van tempo Verstappen: 'Zij hebben gigantische stap gezet'
- 20 minuten geleden
Stand Formule 1: Verstappen loopt in, Hamilton verliest positie na GP Oostenrijk
- 39 minuten geleden
Mercedes kent groot drinkprobleem in snikheet Oostenrijk: 'Ik heb een beetje dorst'
- 50 minuten geleden
Verstappen verkozen tot Driver Of The Day na tweede plaats in Oostenrijk
- 1 uur geleden
Verstappen rook zege en wijst naar strategie: 'We hadden agressiever moeten zijn'
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni
'Hamilton won dankzij foefje van Ferrari; nieuwe velgen controleren bandentemperatuur'
- 16 juni