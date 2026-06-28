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Verstappen, red bull, austria

De definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk

Verstappen, red bull, austria — Foto: © IMAGO
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De definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk naar buitengebracht. De race in Spielberg gaat om 15:00 uur van start, met George Russell vanaf pole position.

Russell zette zaterdagmiddag de snelste tijd op het bord op de Red Bull Ring, direct na de crash van Verstappen in Q3. Waar onder andere Kimi Antonelli zijn snelle ronde af moest breken, profiteerde de Brit van het feit dat er op de plek van de crash slechts enkel geel werd gezwaaid. Russell had de situatie snel in de gaten, ging kort van zijn gas om aan de regels te voldoen en noteerde vervolgens de snelste tijd van de sessie. Charles Leclerc vertrekt vanmiddag vanaf de tweede startplaats, gevolgd door Lewis Hamilton en Antonelli. Verstappen completeert de top vijf. Op moment van schrijven wordt er nog altijd gewerkt aan de auto van Verstappen, maar vooralsnog gebeurt alles binnen de reglementen.

Startopstelling F1 Grand Prix van Oostenrijk

Lando Norris vinden we terug op de zesde startplaats. Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad completeren in die volgorde de top tien. Pierre Gasly trapt het rechter rijtje af. De Alpine-coureur wipte bijna Verstappen eruit in Q2, nadat Red Bull besloot de gok te wagen en Verstappen maar één run te laten rijden, om banden te sparen voor Q3. Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll completeren de startgrid.

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