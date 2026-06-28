De definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk
De definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van OostenrijkMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk naar buitengebracht. De race in Spielberg gaat om 15:00 uur van start, met George Russell vanaf pole position.
Russell zette zaterdagmiddag de snelste tijd op het bord op de Red Bull Ring, direct na de crash van Verstappen in Q3. Waar onder andere Kimi Antonelli zijn snelle ronde af moest breken, profiteerde de Brit van het feit dat er op de plek van de crash slechts enkel geel werd gezwaaid. Russell had de situatie snel in de gaten, ging kort van zijn gas om aan de regels te voldoen en noteerde vervolgens de snelste tijd van de sessie. Charles Leclerc vertrekt vanmiddag vanaf de tweede startplaats, gevolgd door Lewis Hamilton en Antonelli. Verstappen completeert de top vijf. Op moment van schrijven wordt er nog altijd gewerkt aan de auto van Verstappen, maar vooralsnog gebeurt alles binnen de reglementen.
Startopstelling F1 Grand Prix van Oostenrijk
Lando Norris vinden we terug op de zesde startplaats. Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad completeren in die volgorde de top tien. Pierre Gasly trapt het rechter rijtje af. De Alpine-coureur wipte bijna Verstappen eruit in Q2, nadat Red Bull besloot de gok te wagen en Verstappen maar één run te laten rijden, om banden te sparen voor Q3. Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll completeren de startgrid.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell wijst naar gedoe rondom gele vlaggen: "Zodra je het weet, is het vrij duidelijk"
- 3 uur geleden
- 6
Russell blij dat "gezond verstand zegevierde" na crash Verstappen: "Ik heb alles goed gedaan"
- Vandaag 11:09
- 9
Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"
- Vandaag 10:04
- 10
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"
Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"
Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"
Mol moet lachen om middelvinger Verstappen richting Russell: "Nederlands cadeautje"
Net binnen
LIVE | GP Oostenrijk: Russell terug aan kop, voor Verstappen en Antonelli
- 2 uur geleden
Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder straf
- 45 minuten geleden
Verstappen slaat blikje Red Bull af: fans grappen over 'geheime voorraad' in auto
- 1 uur geleden
Verstappen heeft strategisch voordeel in Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk
- 1 uur geleden
De definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen stipt hoge temperaturen aan: 'Wordt niet makkelijk met de banden'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni
'Hamilton won dankzij foefje van Ferrari; nieuwe velgen controleren bandentemperatuur'
- 16 juni