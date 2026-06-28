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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Mekies twijfelt aan pitstopstrategie Verstappen in Oostenrijk: 'Dat gaan we bekijken'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Mekies twijfelt aan pitstopstrategie Verstappen in Oostenrijk: 'Dat gaan we bekijken'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies had Max Verstappen vandaag een kans op de zege, maar daarvoor had hij ook een betere startplek dan P5 nodig gehad. De Fransman gaat bij Sky Sports F1 daarnaast in op de pitstopstrategie van de viervoudig kampioen.

Verstappen vertrok vanaf P5 in Oostenrijk en wist zich na een knokpartij met Lewis Hamilton naar het podium te werken. Toch zat er nog meer in, want de racepace bleek vergelijkbaar met en soms zelfs beter dan die van koploper George Russell. De achterstand op de Engelsman was echter te groot en mogelijk wachtte Red Bull te lang met de laatste pitstop van de Nederlander.

Mekies tevreden over vooruitgang Red Bull

Bij het Britse medium wordt Mekies gevraagd naar de strategische keuzes. Op de vraag of Verstappen de zege had kunnen pakken als hij eerder naar binnen was gehaald, antwoordt Mekies: "Dat is iets wat we gaan uitzoeken. Ik denk wel dat het eerlijk is om te zeggen dat Kimi de snelste was vandaag en Max weer wat sneller was dan George." Daarnaast wil Mekies het niet alleen op de strategie gooien, want ook de vijfde startplek van Verstappen hielp niet mee: "De startpositie doet er natuurlijk ook toe. We hebben de prijs betaald omdat we vandaag wat verder naar achteren startten." Wel is de teambaas tevreden over de geboekte progressie: "Het is een stap in de goede richting voor het hele team."

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