Dr. Helmut Marko stond voor het Formule 1-seizoen van 2023 voor een lastige keuze: wie moest Pierre Gasly, die naar Alpine vertrok, vervangen bij Scuderia AlphaTauri? De keuze viel uiteindelijk op Nyck de Vries en niet op Mick Schumacher. De hoofdadviseur van Red Bull legt nu uit waarom.

Volgens Ralf Schumacher, de oom van Mick, zou Marko een probleem hebben met de Schumacher-naam, maar Marko laat weten dat daar niks van waar is.

Probleem met Schumacher-naam

"Franz Tost wilde als teambaas zijnde eigenlijk een heel andere coureur [dan De Vries], omdat hij weet dat het twee tot drie jaar duurt om een nieuwe coureur op snelheid te brengen," vertelde Ralf bij Formel1.de. "De coureur die beschikbaar was op de markt was Mick. Hij was een logische keuze geweest. Toen kwam Dr. Helmut Marko om de hoek kijken en wegens persoonlijke redenen - of wat het ook mag zijn - wilde hij het niet en koos hij voor Nyck de Vries. Het lijkt erop dat Helmut Marko een probleem heeft met de Schumacher-naam," sneerde de Duitser.

Nyck boven Mick

Mick was na 2022 beschikbaar, toen hij het team van Haas moest verlaten. Daar werd hij vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg. Toch koos Marko ervoor om De Vries een contract aan te bieden als de nieuwe teammaat van Yuki Tsunoda. Tegenover oe24 legt de 80-jarige Oostenrijker uit waarom: "Ik heb geen probleem met de naam Schumacher. Ik vind dat Michael Schumacher de beste coureur ooit is. Ik praat regelmatig met Ralf. Hij is echter over een ding verward: ons F1-programma is gebaseerd op talent en prestaties, en niet op marketing," aldus de hoofdadviseur.