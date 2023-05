Lars Leeftink

Dinsdag 30 mei 2023 15:03

Nyck de Vries heeft afgelopen weekend in Monaco indruk gemaakt op Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing. Na de geruchten omtrent het mogelijke vervangen van de Nederlander is het goed nieuws voor De Vries.

De Nederlander heeft tot nu toe moeite met de AT04 van AlphaTauri tijdens zijn eerste volledige seizoen als coureur in de Formule 1. De Vries is nog niet echt in de buurt geweest van het scoren van punten en is samen met Logan Sargeant de enige die dit seizoen nog puntloos is. De druk begon daarom toe te nemen op de voormalig Formule E-kampioen, waarna er al snel geruchten kwamen over een 'ultimatum' richting de Grand Prix van Spanje. Sterker nog: Daniel Ricciardo zou al een stoeltje hebben gepast om eventueel klaar te staan als opvolger.

Weekend in Monaco

De Vries deed het vervolgens afgelopen weekend in Monaco prima en kende zijn beste weekend als coureur van AlphaTauri. Een twaalfde plek tijdens de kwalificatie leverde hem een aardige startpositie op voor de race van zondag, ondanks dat Yuki Tsunoda hem wederom versloeg door zich als negende te kwalificeren. Tijdens de race kwam De Vries vast te zitten in de treintjes achter Esteban Ocon (beginfase) en Tsunoda, waardoor hij niet verder kwam dan P12. Het was genoeg voor Marko om onder de indruk te zijn, zo blijkt.

Marko over De Vries

In gesprek met Motorsport.com zegt Marko niet alleen over De Vries, maar over het hele weekend van AlphaTauri wel tevreden te zijn. "Dit is wel met afstand zijn beste weekend voor AlphaTauri geweest. Yuki was ook erg goed, totdat hij weer last kreeg van remproblemen aan het einde van de race. Daar moet het team echt iets aan gaan doen, aangezien ze al heel vaak remproblemen hebben gehad. Maar Nyck zat afgelopen weekend veel dichter bij Yuki dan dat voorheen het geval was. Dat is wat ik van hem wil zien. Natuurlijk willen we meer van hem zien. Het idee van ons was namelijk om iemand in het team te halen die al ervaring had en die Yuki het vuur aan de schenen kan leggen. Dat is tot nu toe nog niet echt gebeurd en dat is wel het belangrijkste."

Geen deadline

Vervolgens heeft Marko nog meer goed nieuws over de toekomst van De Vries. De Nederlander heeft namelijk helemaal geen deadline gekregen van Marko en de leiding van Red Bull. Er gaat voorlopig dan ook niks veranderen aan de huidige situatie. "Er is nooit een deadline. We bekijken het gewoon continu en beoordelen de prestaties. Als we moeten handelen, dan zullen we handelen. Voorlopig gaan we niks doen."