Andrew Shovlin, engineering director van Mercedes, denkt dat veel teams de vloer van de RB19 van Red Bull Racing uitgebreider gaan bestuderen dan die van Mercedes om achter de geheimen van de dominante auto te komen.

Afgelopen weekend kregen de negen andere teams een unieke kans om foto's te maken van de vloer van de succesvolle en dominante RB19 en te bestuderen. Sergio Pérez crashte, waarna de auto verwijderd moest worden door de auto op te tillen. Daardoor was de onderkant en dus de vloer goed te zien. Teams proberen altijd te voorkomen dat teams de kans krijgen om hier foto's van te maken, omdat er veel geheimen onder de auto zitten. Ook Mercedes zag een auto zo verwijderd worden in Monaco, waardoor ook van hun auto nu bekend is hoe de vloer eruitziet.

Red Bull geïrriteerd

In gesprek met Autosport legt Shovlin uit dat Red Bull waarschijnlijk minder blij is met wat er afgelopen weekend in Monaco gebeurde dan Mercedes. "Ik vermoed dat ze waarschijnlijk meer geïrriteerd zijn over hun auto die de lucht in werd gehesen dan wij over de onze. Maar om eerlijk te zijn, met deze regels, is dit [de vloer] het belangrijkste wat je normaal niet te zien krijgt."

Bestuderen vloer RB19

Shovlin weet vrijwel zeker dat de foto's die zijn gemaakt van de onderkant van de RB19 populair studeermateriaal gaat zijn voor de negen andere teams. Zoveel kansen om de vloer goed te bekijken, krijgen de teams namelijk niet. "Ik weet zeker dat de mensen van de aero-afdeling goed zullen kijken naar alle auto's die werden opgetild. Gelukkig is de onze nog niet opgetild. Laten we proberen dat zo te houden, want de aerodynamici willen nooit hun geheimen prijsgeven."