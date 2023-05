Dit is het tijdschema voor het raceweekend in Spanje

Lars Leeftink

Max Verstappen en zijn collega's krijgen weinig tijd om bij te komen van een hectisch weekend in Monaco, want de Formule 1 Grand Prix van Spanje staat komend weekend al op het programma. Hoe zit het tijdschema er komend weekend uit in Barcelona?

De Grand Prix van Spanje had eigenlijk het slotstuk moeten zijn van de eerste triple header van 2023. De Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola ging echter dankzij zware regenval en overstromingen niet door, waardoor het nu dus de tweede race van een double header is. Verstappen won afgelopen weekend in Monaco zijn vierde race van 2023 en gaat als leider in het kampioenschap richting een circuit waar hij goede herinneringen aan heeft.

GP Spanje

Het was namelijk tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016 waarin Verstappen op veel manieren geschiedenis schreef. De Nederlander won de race, zijn eerste namens Red Bull Racing, en was de jongste coureur op het podium en de jongste winnaar van een F1-race. De race staat sinds het eerste officiële F1-seizoen, in 1951, al op de kalender. Sindsdien zijn er een paar periodes geweest waarin de race niet verreden werd, maar sinds 1986 staat de race onafgebroken op de kalender. Lewis Hamilton had voor de zege van Verstappen in 2022 vijf races op rij in Barcelona gewonnen. De race is 66 rondjes lang, waarin er 4.6 kilometer per rondje wordt afgelegd. Het circuit heeft in totaal 14 bochten en twee DRS-zones, waarbij vanaf dit seizoen de chicane na bocht 12 geen onderdeel meer is van de baan.

Tijdschema raceweekend Spanje

Het raceweekend in Spanje begint op donderdag met de persconferenties tussen half drie en half vier. Vervolgens zijn op vrijdag de coureurs op de baan voor het eerst aan de beurt. Om 13:30 uur begint de eerste vrije training, terwijl om 17:00 uur vervolgens de tweede vrije training begint. Een dag later, op zaterdag, gaat om 12:30 uur de derde vrije training van start. De kwalificatie is vervolgens om 16:00 uur. Op zondag begint de race om 15:00 uur. Ook de Formule 3 en Formule 2 komen komend weekend weer in actie, waardoor er voor fans genoeg is om naar te kijken.

Vrijdag 2 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur - 14:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur - 18:00 uur

Zaterdag 3 juni

Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 4 juni

Grand Prix: 15:00 uur - 16:45 uur