Lars Leeftink

Maandag 29 mei 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag keken we naar wat de internationale media te zeggen had over de overwinning van Max Verstappen in Monaco, waarschuwde Martin Brundle de concurrentie van Mercedes voor een Frankenstein-auto van het team in Spanje, was Oscar Piastri blij dat hij even achter de RB19 van Verstappen zat in Monaco en zag de concurrentie hun kans schoon om zondag de onderkant van de auto van Red Bull Racing en Mercedes te bekijken. Dit is de GPFans Recap van 29 mei.

Artikel gaat verder onder video

Internationale media lovend na dominante zege Verstappen in Monaco

Max Verstappen blonk afgelopen zondag tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco uit door vanaf het begin tot het einde de race te domineren. Zowel in de zon als in de regen was de Nederlander niet te stoppen. Ook de internationale media moest dit erkennen, maar was ook kritisch. Meer lezen? Klik hier!

Wolff wil Formule 1 niet verpest zien worden en komt op voor Verstappen

Toto Wolff waarschuwt dat de Formule 1 niet verpest moet worden door een balance of performance-systeem te implementeren. De teambaas van Mercedes complimenteert Red Bull met hun dominante prestaties, en zegt dat de Duitse renstal het zelf beter moet doen in plaats van dat de Formule 1 met regels moet komen om Red Bull langzamer te maken. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen blij dat hij tweede run tijdens Q3 in Monaco kon doen: "Duurde paar jaar"

Christian Horner en Max Verstappen zijn onderwerp van gesprek op het internet nadat er een boardradio is opgedoken van de periode na Q3 in Monaco. Verstappen veroverde pole position en kon afgelopen zaterdag wel zijn twee run in Q3 afmaken. Dit was de afgelopen jaren niet het geval geweest. Bij deze boardradio lijken beide heren zich te richten op Sergio Pérez en Charles Leclerc, maar ook op de Verstappen uit het verleden. Meer lezen? Klik hier!

Brundle waarschuwt voor Frankenstein-auto van Mercedes voor Grand Prix van Spanje

Martin Brundle heeft verklaard dat de vernieuwde Mercedes W14 een "vleugje Frankenstein" heeft. De commentator van Sky Sports waarschuwt dat de Grand Prix van Spanje een belangrijke test zal zijn om de verbeteringen van het team te zien. Meer lezen? Klik hier!

Felbegeerde en peperdure havenplekken in Monaco: "Hier wordt om gevochten"

De Grand Prix van Monaco is achter de rug en de race die door Max Verstappen gewonnen werd, werd zoals gebruikelijk ook door een hoop luxueuze bootjes en jachten bekeken vanuit de haven. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk als je je bootje wil aanmeren in die wereldberoemde haven? We vroegen het Michael Bleekemolen. Meer lezen? Klik hier!

Concurrentie ziet kans geheim snelheid Red Bull te achterhalen: "Er zijn geweldige foto's"

Sergio Pérez maakte in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco een flinke klapper mee in Sainte-Dévote. De titelkandidaat moest daarom op het circuit waar inhalen zo vreselijk lastig is, de race vanaf de twintigste en laatste positie aanvangen. Maar het uiteindelijk puntloze resultaat van de Mexicaanse coureur was misschien niet de enige manier waarop de concurrentie van Red Bull Racing haar voordeel kon halen uit de crash. Meer lezen? Klik hier!

Piastri prijst zichzelf gelukkig dat hij achter Verstappen reed: "Dat kwam handig uit"

Oscar Piastri was net op een rondje gezet door raceleider Max Verstappen, toen het begon te regenen in de Grand Prix van Monaco. Volgens de McLaren-coureur kon het buitje niet beter getimed worden. Meer lezen? Klik hier!