Christian Horner en Max Verstappen zijn onderwerp van gesprek op het internet nadat er een boardradio is opgedoken van de periode na Q3 in Monaco. Verstappen veroverde pole position en kon afgelopen zaterdag wel zijn twee run in Q3 afmaken. Dit was de afgelopen jaren niet het geval geweest. Bij deze boardradio lijken beide heren zich te richten op Sergio Pérez en Charles Leclerc, maar ook op de Verstappen uit het verleden.

Verstappen reed vorig jaar tijdens de slotfase van Q3 ook al richting pole position, maar toen kon hij zijn ronde niet afmaken omdat Sergio Pérez crashte bij de ingang van de tunnel en daardoor de weg blokkeerde. De sessie was voorbij, en volgens de geruchten gaf de Mexicaan daarna intern toe dat hij expres was gecrasht zodat Verstappen geen P1 kon pakken. Verstappen betaalde hem daar in Brazilië voor terug door de Mexicaan er niet langs te laten en tegen teamorders van Red Bull Racing in te gaan. Sindsdien is zeker de buitenwereld er vrij zeker van dat de twee niet de grootste vrienden zijn. Ook in de jaren voor 2022 kreeg Verstappen het vaak niet voor elkaar om een tweede run te rijden omdat er crashes waren. Denk aan Charles Leclerc in 2021 en een fout van de Nederlander zelf in 2019. In 2018 kon hij zelfs helemaal niet deelnemen aan de kwalificatie vanwege een probleem met zijn auto.

Boardradio Horner en Verstappen

Horner, teambaas van Red Bull, bleek op de hoogte van het verleden van Verstappen tijdens Q3 in Monaco. Dit was via de boardradio na afloop van de kwalificatie te horen toen Verstappen zijn pole position had veroverd en het team deze prestatie aan het vieren was. "Ah, eindelijk heb je je tweede run tijdens Q3 af kunnen maken", aldus Horner, doelt hij op de afgelopen seizoenen. Verstappen reageert vrij snel daarna en moest lachen. "Ja. Het duurde een paar jaar, maar we hebben het gedaan. Heel goed werk", zegt hij.

Verstappen 2023

Het valt met zijn huidige vorm niet uit te sluiten dat Verstappen zijn eigen records van vorig jaar en 2021 gaat verbeteren. Zonder uitvalbeurten heeft Verstappen tijdens de races alleen concurrentie van teamgenoot Pérez. De Nederlander staat nu op vier zeges, wat net zoveel is als vorig jaar het geval was. Hij is voorlopig dus zijn prestaties van vorig jaar aan het herhalen, maar dan zonder Ferrari en alleen Pérez als concurrent. Ook het aantal podiumplekken (zes na zes races) en punten (nu al veel meer punten dan vorig jaar vanwege het voorkomen van uitvalbeurten) in een seizoen kan door de Nederlander prima verbroken worden.