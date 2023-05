Lars Leeftink

Maandag 29 mei 2023 17:42 - Laatste update: 17:46

Max Verstappen blonk afgelopen zondag tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco uit door vanaf het begin tot het einde de race te domineren. Zowel in de zon als in de regen was de Nederlander niet te stoppen. Ook de internationale media moest dit erkennen, maar was ook kritisch.

Verstappen veroverde op zaterdag na een spectaculaire Q3 pole position voor de Grand Prix. Dit betekende dat hij voor het eerst in zijn carrière vanaf P1 mocht starten aan de iconische race. De Nederlander behield bij de start zijn eerste plaats en reed vervolgens weg van zijn enige uitdager: Fernando Alonso. Ondanks de chaos rondom de overgang van droge banden naar intermediates bleef de Nederlander met gemak aan de leiding. Mede door deze zege heeft Verstappen nu bijna veertig punten voorsprong op de rest van het veld. De internationale media over de Grand Prix van Monaco.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff wil Formule 1 niet verpest zien worden en komt op voor Verstappen

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport zag Alonso alles proberen, maar zelfs hij en de regen konden Verstappen niet tegenhouden. "Twee races in Monte Carlo, een droge en een natte, maar uiteindelijk domineerde dezelfde coureur: Max Verstappen. De Nederlander en zijn Red Bull dansten tussen de muren, die verraderlijk werden vanaf ronde 52 toen de regen kwam. Het is de vierde overwinning in 2023, een zege die hij eigenlijk voor de race al had veroverd. Sergio Pérez, die achteraan startte, werd zondag slechts zestiende. Het was daarnaast niet te doen voor Fernando Alonso, die met de Aston Martin alles probeerde om Max bij te houden. Zelfs het riskeren van een bandenwissel met slicks toen de regen begon hoorde daarbij, maar het was een zet die Red Bull en Verstappen gewiekst zouden counteren."

Bild

Het Duitse Bild zag Verstappen op de twee belangrijkste momenten, bij de start en de overgang van droog naar nat weer, niet uitgedaagd worden. "Voor Verstappen was het waarschijnlijk de meest ontspannen Grand Prix van het huidige seizoen. De Red Bull-ster pakte een onbetwiste start-finish overwinning. Zelfs bij de start, de beste mogelijkheid om in te halen op het smalle stratencircuit in het Prinsdom, vormde niemand een bedreiging voor de Nederlander. Zelfs Fernando Alonso (41) niet, die als tweede aan de race begon. De Spanjaard eindigde als tweede, met Alpen-coureur Esteban Ocon verrassend als derde."

Autosport

Het Britse Autosport moest net zoals de andere mediasites toegeven dat Verstappen domineerde in Monaco, maar zag ook iets gebeuren waardoor de 'glans een beetje van de zege ging'. "Hij reageerde perfect op de alternatieve strategie van Alonso, en wist zijn banden door een periode van graining te loodsen en zijn stint te verlengen. Dit verzekerde hem van flexibiliteit in zijn race, en zorgde ervoor dat hij op eenzelfde manier kon opereren als Aston Martin, dat voor de hardere band gekozen had. Na de stortbui wist hij zijn auto de juiste richting in te laten wijzen. Enkel een paar tikjes tegen de muur namen iets van de glans van de overwinning weg."

Marca

Het Spaanse Marca kijkt vooral naar de grootste concurrent van Verstappen in Monaco: Alonso. "Het is de vierde overwinning in zes races voor de Nederlander, die nu 39 punten afstand neemt van Pérez aan de leiding van het kampioenschap, Het is het vijfde podium voor Alonso, die al 93 punten heeft in het wereldkampioenschap en de nummer twee Pérez nadert, die na de fout op zaterdag en nog een paar op zondag buiten de punten eindigde. Het seizoen van beiden is uitstekend, maar het verschil in de auto regeert en Alonso ziet hoe zijn 33ste zege hem opnieuw ontglipt, iets waar hij de rest van het jaar op zal blijven jagen. Een tweede plaats in Monaco is goud waard, gezien de kracht van de RB19 en we mogen niet de fout maken door te denken dat een podiumplaats nergens naar smaakt omdat hij herhaald wordt. Het is een prestatie die bijna niemand zou kunnen evenaren in die auto."

Sky Sports F1

Tot slot het Britse Sky Sports, dat onder de indruk was van Verstappen. "Verstappen heeft de regen en de uitdaging van Fernando Alonso overwonnen en de Grand Prix van Monaco gewonnen. Nadat hij Alonso in de slotseconden van de spannende kwalificatiesessie van zaterdag pole had ontnomen, leek Verstappen van Red Bull op weg naar een reguliere zondag, toen hij zijn voorsprong bij de start vasthield en een aanzienlijke marge opbouwde op de Aston Martin. Met nog een derde van de race te gaan begon het te regenen, waardoor de race plotseling in gevaar kwam, maar Verstappen reageerde met grote kalmte en toonde zijn uitstekende vaardigheden in natte omstandigheden om uiteindelijk zijn voorsprong uit te breiden tot bijna 28 seconden toen hij de geblokte vlag passeerde."