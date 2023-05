Vincent Bruins

Maandag 29 mei 2023 17:02 - Laatste update: 17:08

Toto Wolff waarschuwt dat de Formule 1 niet verpest moet worden door een balance of performance-systeem te implementeren. De teambaas van Mercedes complimenteert Red Bull met hun dominante prestaties, en zegt dat de Duitse renstal het zelf beter moet doen in plaats van dat de Formule 1 met regels moet komen om Red Bull langzamer te maken.

Balance of performance komt in verschillende vormen in verschillende takken van de autosport voor. Zo werken GT3-kampioenschappen met allerlei data om verschillende auto's zoals Aston Martins, BMW's, Ferrari's, McLarens en Porsches gelijk te laten presteren. Andere klasses werken weer met extra gewichten om koplopers af te remmen. Wolff ziet dit liever niet in de koningsklasse gebeuren.

Formule 1 is meritocratie

"Als we een balance of performance gaan implementeren, dan verpesten we deze sport," legde Wolff uit tegenover de aanwezige media na afloop van de Grand Prix van Monaco. "Dit is een meritocratie, de beste coureur in de beste auto, dezelfde hoeveelheid geld uitgeven en het kampioenschap winnen, en als je de regels overtreedt, dan hoor je zwaar bestraft te worden, maar alleen dan. Niet als je je werk goed doet. Wanneer je wint in de Formule 1, is het een meritocratie en zij hebben het gewoon goed gedaan," aldus de 51-jarige Oostenrijker, wijzend naar Red Bull.

Verstappen en Red Bull beter dan ooit

"Hun auto is snel in welke omstandigheden dan ook," vervolgde Wolff over het team van Verstappen. "Hun coureur doet het beter dan ooit, zelfs vandaag [in de regen in Monaco] ging hij af en toe van de baan, maar uitvallen deed hij niet, en dat vergt talent. Je kan zien dat hij moest pushen, dus mijn complimenten gaan uit naar hen. Wij moeten het gewoon beter doen, wij moeten die inhaalslag maken, en met intelligente oplossingen komen. Hopelijk vechten we na dit leerproces weer om de overwinning. Maar omdat het een meritocratie is, is het zoals het is. Het blijft een sport, of het nou leuk is om te zien of niet."