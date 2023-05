Brian Van Hinthum

Maandag 29 mei 2023 08:32

De Grand Prix van Monaco is achter de rug en de race die door Max Verstappen gewonnen werd, werd zoals gebruikelijk ook door een hoop luxueuze bootjes en jachten bekeken vanuit de haven. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk als je je bootje wil aanmeren in die wereldberoemde haven? We vroegen het Michael Bleekemolen.

De haven van Monaco is natuurlijk dé blikvanger tijdens de Grand Prix. De hele wereld ziet hoe boten variërend tussen kleine plezierbootjes tot luxueuze gigantische jachten aanmeren om een glimp om te vangen van de race in het prinsdom. Vanzelfsprekend gaat het verkrijgen van zo'n felbegeerde plek tijdens het raceweekend in Monte Carlo niet over één nacht ijs. Er wordt jaarlijks opnieuw gevochten door mensen over de hele wereld om een goede plek in de haven te bemachtigen en te kunnen genieten van de race én de haven.

Artikel gaat verder onder video

Vechten om de plekken

GPFans was dit weekend van harte welkom op het jacht van Bleekemolen om een kijkje te nemen tijdens het raceweekend en vanzelfsprekend vroegen wij hem ook naar het reilen en zeilen omtrent de havenplekken. "Dit is een unieke plek. Ik denk dat het rijtje waar ik met mijn boot lig, het mooiste plekje is. We zitten of zes/zeven meter van de baan. We hebben hiernaast ook nog een groot scherm dus we kunnen alles goed zien. Dat is mooi om te zien, je bent er echt bij betrokken. Het blijft speciaal", vertelt Bleekemolen trots. Gemakkelijk om die plek te verkrijgen, is het in ieder geval niet. "Hier wordt om gevochten, want hier wil iedereen liggen. Het is een hele ballotage. We hebben een beetje een voorsprongetje op de rest, maar het is elk jaar toch wel weer spannend of het gaat lukken", vertelt de Amsterdammer.

Hoeveel kost het aanmeren in de haven?

Al ver voor de Grand Prix begint het hele proces, zo legt Bleekemolen uit. "Het ritueel begint in januari. Dan ga je je aanmelden dat je er weer wil liggen", vertelt de oud Formule 1-coureur. Een kleine voorsprong heeft hij daarbij wel. "We zijn hier natuurlijk bekend omdat ik hier zelf lang heb gereden. Dan komt de ballotage weer op gang. Dan moet je geld overmaken natuurlijk." Daarbij gaat het niet om een klein bedrag, zoals je je kunt voorstellen. "Vroeger kostte dat zes tientjes per nacht, gewoon het bedrag dat je moet betalen als iemand die gewoon even langskwam. Tegenwoordig is het een beetje anders. Als ik rechtsachter me kijk dan liggen er boten die wel zestig- tot tachtigduizend euro betalen voor vier dagen Grand Prix-weekend. Dat is wel een dingetje wat speelt. Ik betaal wat minder en ben er iets korter. Maar heel wat geld is het wel", legt Bleekemolen uit. Toch is het het onderaan de streep allemaal waard. "Maar ik heb het er graag voor over." En inderdaad toegegeven: het uitzicht vanaf de haven en de boot van Bleekemolen is op zijn zachtst gezegd bizar.