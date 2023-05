Brundle waarschuwt voor Frankenstein-auto van Mercedes voor Grand Prix van Spanje

Lauren Sneath

Martin Brundle heeft verklaard dat de vernieuwde Mercedes W14 een "vleugje Frankenstein" heeft. De commentator van Sky Sports waarschuwt dat de Grand Prix van Spanje een belangrijke test zal zijn om de verbeteringen van het team te zien.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco zei de 63-jarige Brit, doelend op het feit dat Mercedes het zero-sidepodconcept in de prullenbak heeft geworpen, dat dat juist hun inspanningen om weer omhoog te klimmen in de pikorde in gevaar kan brengen, terwijl Red Bull blijft domineren. De W14-bolide van de Duitse renstal had niet alleen aangepaste sidepods, maar ook een nieuwe voorwielophanging, en veranderingen aan de vloer en de achtervleugel voor de race op de straten van Monte Carlo.

Mercedes wint niet de schoonheidsprijs

"Mijn zorg is dat het een compleet concept was waar de auto omheen is gebouwd," zo legde Brundle uit. "De auto zal niet in de schoonheidsprijzen vallen - het heeft een vleugje Frankenstein. Maar het belangrijkste is om als eerste over de finish te komen, want [alle winnende auto's] zien er prachtig uit. Het team zegt dat de upgrades hen in staat zullen stellen om een nieuw referentiepunt te hebben en van daaruit verder te gaan in plaats van verder te gaan op een pad dat nergens heenleidt, zoals we zagen in 2022 en tot nu toe in 2023."

Inhaalslag op Red Bull

"Ik denk dat we zullen ontdekken waar Mercedes staat, wanneer we volgende week in Barcelona aankomen," vervolgde Brundle. "Ze zeggen niet echt dat ze de problemen hebben opgelost. Ze zeggen dat ze vanuit een andere positie zijn gaan werken en dat ze denken dat het een betere positie is om te beginnen wat snelheid te winnen en een inhaalslag te maken op Red Bull." De commentator benadrukt wel dat het verstandiger was geweest van Mercedes, als ze in de winter het concept al hadden veranderd.