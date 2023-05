Lars Leeftink

Maandag 29 mei 2023 08:04

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met het resultaat in Monaco. Tijdens de Grand Prix van Monaco eindigde Lewis Hamilton en George Russell op P4 en P5. Ze konden Esteban Ocon net niet bijhalen, maar achteraf was Wolff wel tevreden.

In het persbericht van Mercedes liet Wolff weten vooral blij te zijn met de strategische beslissingen van het team tijdens de zondag in Monaco. "Dit zijn goede punten voor het team na een race waarin het makkelijk was geweest om fouten te maken of terrein te verliezen. De strategen hebben precies op het juiste moment besloten om over te schakelen naar de intermediates, en dat heeft ervoor gezorgd dat we voorbij Ferrari kwamen en P4 en P5 behaalden."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko hield adem in tijdens GP Monaco: "Verstappen moest weer de muur kussen"

Hamilton en Russell

Vervolgens gaat Wolff wat meer in op de race van Hamilton en Russell. "Lewis bleef kalm gedurende de hele race, zelfs toen zijn mediumbanden versleten raakten in de eerste stint. George moet ook niet te hard zijn voor zichzelf, hij reed een mooie eerste stint om te kunnen profiteren van de regen, maar de omstandigheden waren zo lastig om in te rijden dat een kleine fout hem veel kostte."

Positief weekend

Over het algemeen sluit Wolff het weekend met Mercedes positief af. "We hebben enkele positieve punten gezien in Monaco, een circuit waarvan we weten dat het niet representatief is. In Barcelona zullen we een nauwkeuriger idee krijgen van onze competitiviteit. We willen niet te ver op de zaken vooruitlopen, en ik denk dat we allemaal uitkijken naar het leren kennen van de auto en het zien of we een stap hebben gezet qua performance ten opzichte van onze directe concurrenten'