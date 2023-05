Lars Leeftink

Charles Leclerc heeft erop aangedrongen zich geen zorgen te maken over geruchten over een overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen wordt de laatste tijd in verband gebracht met het iconische team, aangezien zijn contract bij Mercedes afloopt aan het einde van het seizoen 2023.

Het in Brackley gevestigde team heeft de laatste tijd wat mindere prestaties gehad, wat leidde tot speculaties over de vraag of Hamilton met een ander team op jacht zal gaan naar een historische achtste wereldtitel. Leclerc was afgelopen weekend echter duidelijk over zijn vertrouwen in zijn relatie met Ferrari en zei dat teambaas Fred Vasseur 'het me zou hebben verteld' als er veranderingen zouden worden aangebracht.

Leclerc reageert

Tijdens het weekend van de Grand Prix van Monaco zei Leclerc het volgende over de geruchten. “Voorlopig is er niets concreets. Ik maak me er geen zorgen over, want gezien de relatie die ik met Fred [Vasseur] heb, weet ik dat als er iets was, hij het me zou hebben verteld. Ik weet wat zijn plannen zijn voor de korte en middellange termijn en ben het helemaal eens met wat er op de planning staat.”

Hamilton

Leclerc was lovend over Hamilton's capaciteiten als coureur en erkende dat Ferrari 'je doet dromen'. Hij stond er echter op dat er nog niets besloten is. "Lewis is een enorme kampioen en, net als alle andere coureurs op de grid, laat Ferrari je dromen. Daarna, of het zal gebeuren of niet. Ik weet het niet, maar er is op dit moment niets concreets."