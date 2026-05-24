Verstappen during practice in Canada

Red Bull past wagens Verstappen en Hadjar vlak voor race in Canada aan

Verstappen during practice in Canada — Foto: © Red Bull Content Pool
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Red Bull Racing gaat vandaag als zesde en zevende van start met Max Verstappen voorop bij de Oostenrijkse formatie. Vlak voor de race in Canada heeft het team nog een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de bolides.

Verstappen kwam op zaterdag in de kwalificatie niet verder dan de zesde plek in een moeizame sessie. Hadjar was lange tijd uitstekend bezig en kwam in de tweede sessie zelfs nog tot een snelste tijd, al viel het daarna in Q3 dan toch wel weer tegen, tot grote frustraties van de Fransman zelf. Ook Verstappen was verre van tevreden: de Nederlander liep na afloop leeg bij Viaplay: "Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Zo vreemd allemaal. Hoe meer ik reed, hoe langzamer ik ging op de rechte stuk. Dan haalde ik rondetijd op in de bochten, maar verloor ik meer dan ik won op de rechte stukken. Ik heb het een paar keer gevraagd, maar ik kreeg niks. Geen feedback. Ik heb maar gewoon mijn rondjes gereden. Dat was niet al te best. Uiteindelijk maakt het allemaal niks uit. Ze zullen het zelf ook wel niet weten. Ik heb geen idee, het is allemaal een beetje raar."

Kleine aanpassingen

Richting de zondag zal het team alles op alles zetten om toch nog wat verder naar voren te komen en in het kader daarvan heeft de Oostenrijkse formatie bij beide auto's nog enkele onderdelen vervangen. Bij Verstappen gaat het om de hoofdcilinder in de remmen, terwijl er bij Hadjar een aantal minimale onderdelen zijn aanpast. Beide rijders ontvangen geen straf voor de Grand Prix die om 22:00 uur van start gaat.

