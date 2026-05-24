Stella schaart zich achter kritische Verstappen omtrent FIA-plannen
McLaren-teambaas Andrea Stella sluit zich aan bij de felle kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-reglementen en de voorgestelde aanpassingen voor 2027.
Hoewel de basis voor de nieuwe regels al in 2024 werd vastgelegd, bevindt de sport zich momenteel in het eerste seizoen onder deze technische voorschriften. Verstappen uitte na de eerste races en tests al zijn ongenoegen over de rij-eigenschappen van de nieuwe generatie bolides. De nadruk ligt volgens de viervoudig wereldkampioen te veel op energiemanagement in plaats van op puur racen. Kort geleden werd bekend dat de FIA vanaf 2027 aanpassingen aan de reglementen door wil voeren. Door voor een hogere brandstroftoevoer te zorgen, moet het vermogen van de verbrandingsmotor worden opgeschroefd. Tegelijkertijd moet de elektrische batterij dan aanzienlijk qua vermogen worden teruggebracht.
In Canada kwam het nieuws echter naar buiten dat dit plan mogelijk alweer op losse schroeven staat. Mercedes en Red Bull Racing zouden voorstander van het plan zijn, maar de overige fabrikanten zouden ervoor pleiten dat de aanpassingen vanaf 2028 ingaan, zodat er meer tijd is om de wagens aan te passen. "Als het zo doorgaat, wordt het volgend jaar een lang en zwaar jaar, en dat wil ik niet. Mentaal gezien is het voor mij gewoon niet vol te houden. Absoluut niet", liet Verstappen na afloop van de kwalificatie in Canada weten, toen hij gevraagd werd naar dit nieuws.
Gedeelde zorgen over krachtbron
Stella deelt de zorgen van de Red Bull Racing-coureur en wijst specifiek op de 50/50-verdeling van de aandrijflijn. De topman van het regerend kampioensteam bij de constructeurs pleit voor hardware-aanpassingen, waaronder een hogere brandstofdoorstroming, om het vermogen van de verbrandingsmotor te vergroten. "Naar mijn mening moeten we uiteindelijk wel de hardware gaan veranderen", liet Stella tegenover de aanwezige media optekenen. "Waar het voorstel van de FIA, waarbij gekeken wordt naar meer vermogen via de brandstoftoevoer, en naar een herverdeling van de elektrische energie, opladen en inzet van de batterijcapaciteit, maakt het allemaal deel uit van een zeer belangrijk pakket dat de sport beter moet maken"
