close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Stella schaart zich achter kritische Verstappen omtrent FIA-plannen

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Stella schaart zich achter kritische Verstappen omtrent FIA-plannen

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

McLaren-teambaas Andrea Stella sluit zich aan bij de felle kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-reglementen en de voorgestelde aanpassingen voor 2027.

Hoewel de basis voor de nieuwe regels al in 2024 werd vastgelegd, bevindt de sport zich momenteel in het eerste seizoen onder deze technische voorschriften. Verstappen uitte na de eerste races en tests al zijn ongenoegen over de rij-eigenschappen van de nieuwe generatie bolides. De nadruk ligt volgens de viervoudig wereldkampioen te veel op energiemanagement in plaats van op puur racen. Kort geleden werd bekend dat de FIA vanaf 2027 aanpassingen aan de reglementen door wil voeren. Door voor een hogere brandstroftoevoer te zorgen, moet het vermogen van de verbrandingsmotor worden opgeschroefd. Tegelijkertijd moet de elektrische batterij dan aanzienlijk qua vermogen worden teruggebracht.

In Canada kwam het nieuws echter naar buiten dat dit plan mogelijk alweer op losse schroeven staat. Mercedes en Red Bull Racing zouden voorstander van het plan zijn, maar de overige fabrikanten zouden ervoor pleiten dat de aanpassingen vanaf 2028 ingaan, zodat er meer tijd is om de wagens aan te passen. "Als het zo doorgaat, wordt het volgend jaar een lang en zwaar jaar, en dat wil ik niet. Mentaal gezien is het voor mij gewoon niet vol te houden. Absoluut niet", liet Verstappen na afloop van de kwalificatie in Canada weten, toen hij gevraagd werd naar dit nieuws.

Gedeelde zorgen over krachtbron

Stella deelt de zorgen van de Red Bull Racing-coureur en wijst specifiek op de 50/50-verdeling van de aandrijflijn. De topman van het regerend kampioensteam bij de constructeurs pleit voor hardware-aanpassingen, waaronder een hogere brandstofdoorstroming, om het vermogen van de verbrandingsmotor te vergroten. "Naar mijn mening moeten we uiteindelijk wel de hardware gaan veranderen", liet Stella tegenover de aanwezige media optekenen. "Waar het voorstel van de FIA, waarbij gekeken wordt naar meer vermogen via de brandstoftoevoer, en naar een herverdeling van de elektrische energie, opladen en inzet van de batterijcapaciteit, maakt het allemaal deel uit van een zeer belangrijk pakket dat de sport beter moet maken"

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

VIDEO | Verstappen doet opvallende uitspraak over toekomst: 'Mentaal niet vol te houden' | GPFans Race Day Video

VIDEO | Verstappen doet opvallende uitspraak over toekomst: 'Mentaal niet vol te houden' | GPFans Race Day

  • 3 uur geleden
  • 3
Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in

Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in

  • 3 uur geleden
  • 10
Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

  • Vandaag 08:53
  • 16
McLaren-teambaas ziet voordeel Red Bull en Ferrari: 'Zij mochten daar wel mee testen'

McLaren-teambaas ziet voordeel Red Bull en Ferrari: 'Zij mochten daar wel mee testen'

  • 23 minuten geleden
Telemetrie Verstappen onthult pijnlijk nadeel ten opzichte van Hadjar in F1-kwalificatie Canada

Telemetrie Verstappen onthult pijnlijk nadeel ten opzichte van Hadjar in F1-kwalificatie Canada

  • 2 uur geleden
  • 5
Verstappen voelt zich niet gehoord bij Red Bull: 'Zo vreemd allemaal, lijkt of ze het niet weten'

Verstappen voelt zich niet gehoord bij Red Bull: 'Zo vreemd allemaal, lijkt of ze het niet weten'

  • Gisteren 23:47
  • 4

Net binnen

20:21
McLaren-teambaas ziet voordeel Red Bull en Ferrari: 'Zij mochten daar wel mee testen'
19:34
Leclerc in zak en as in Canada: "Het slechtste weekend uit mijn carrière"
19:27
Van Hoepen crasht en verliest kostbare punten, Formule 2-race vroegtijdig beëindigd
19:09
FIA verwacht regen in Montreal en voert Rain Hazard door, maar wat betekent dit precies?
18:45
Telemetrie Verstappen onthult pijnlijk nadeel ten opzichte van Hadjar in F1-kwalificatie Canada
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stella schaart zich achter kritische Verstappen omtrent FIA-plannen Andrea Stella

Stella schaart zich achter kritische Verstappen omtrent FIA-plannen

45 minuten geleden
FIA verwacht regen in Montreal en voert Rain Hazard door, maar wat betekent dit precies? Rain Hazard

FIA verwacht regen in Montreal en voert Rain Hazard door, maar wat betekent dit precies?

1 uur geleden
Telemetrie Verstappen onthult pijnlijk nadeel ten opzichte van Hadjar in F1-kwalificatie Canada Max Verstappen

Telemetrie Verstappen onthult pijnlijk nadeel ten opzichte van Hadjar in F1-kwalificatie Canada

2 uur geleden 4
Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in Max Verstappen

Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in

3 uur geleden 10
Ontdek het op Google Play
x