Wisselvallig weer in Canada: 'Geen zware buien verwacht tijdens Grands Prix'
Het weer in Montreal houdt de gemoederen flink bezig. Zo was het de afgelopen dagen droog in de stad en rondom het circuit, maar werd er in de weersvoorspellingen gewezen op een natte zondag. De F1-journalisten die ter plaatse zijn geven een update.
Hoewel de omstandigheden de afgelopen dagen droog waren, waren ze niet ideaal. Zo is het gemiddeld zo’n 15 tot 20 graden Celsius en dat zorgt ervoor dat de bandentemperatuur maar moeilijk op niveau te krijgen is. Daarnaast werd er vooraf een regenrace verwacht, maar dat lijkt enkele uren voor de start van de wedstrijd, relatief gezien, mee te vallen.
Geen droge race, maar ook geen zware buien
Jon Noble deelt op X een kiekje van de paddock en stelt daarbij dat het regenen op en rondom het circuit inmiddels is gestopt, maar dat het opdrogen van de baan misschien nog wat lastig wordt. Daarnaast wijst hij naar de weersvoorspelling van de FIA: “De neerslagintensiteit zal in de loop van de middag geleidelijk afnemen, met tijdens de hoofdrace waarschijnlijk vooral motregen die tot in de avond aanhoudt. De aanhoudende motregen, in combinatie met lage bewolking en matige wind, kan zorgen voor slecht zicht, wat invloed kan hebben op de race en werkzaamheden rondom de baan.”
