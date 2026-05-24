Verstappen, Canada, socials

Mekies gaat in op klachten Verstappen en ziet nog perspectief in regenrace

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies is het glas nog altijd halfvol, ook na de kwalificatie waarin Max Verstappen snoeihard was over zijn team. De Fransman stelt dat er inderdaad nog wat tijd te winnen is op de koplopers, maar legt ook uit dat het, als het gaat regenen, nog weleens een interessant spelletje kan worden.

Verstappen was tijdens de kwalificatie duidelijk niet blij met zijn RB22. Zo klaagde de Nederlander over het vele gehobbel van de auto, wat al een paar seizoenen een probleem is bij Red Bull. Daarnaast gaf Verstappen aan dat hij rechte lijnsnelheid miste en dat er vanuit de pitmuur maar weinig feedback kwam op die klacht. Het hele weekend wordt er al een regenbui voor zondag voorspeld en het zou zomaar kunnen zijn dat Red Bull heeft gekozen voor een wagen die daarop is afgestemd. Het past bij de klachten van Verstappen, waarbij de neerwaartse druk flink aanwezig was in de bochten, maar de Nederlander opvallend veel tijd verloor op de rechte stukken tijdens de kwalificatie.

Mekies vindt gat richting Mercedes overbrugbaar

Tegenover Viaplay legt Mekies uit: "Weet je, het is weer zo… natuurlijk kunnen we de auto’s voor ons bijhouden. Max zat vanochtend tijdens de sprintkwalificatie niet zo ver achter die groep. Hij zat misschien een halve seconde achter het absolute tempo, dat is ook wat we in Miami hebben gezien: een halve seconde achterstand is het tempo dat volgens ons nodig is om de race te winnen."

Droogweer VS regenrace

In droogweeromstandigheden is de RB22 nog te langzaam, maar in de regen kan dat mogelijk anders zijn: "Kunnen we dat morgen dichten? Als het droog is, kunnen we dat dan dichten van 5 tienden, 4 tienden of 3,5? Daar werken we allemaal heel hard aan. Maar zoals we zeggen: morgen wordt het waarschijnlijk toch een heel ander verhaal met het weer."

Verstappen zelf heeft overigens geen trek in wat druppels. Zo vertelde hij dat de wagen momenteel al moeite heeft om de bandentemperatuur correct te krijgen en dat wordt met neerslag alleen maar lastiger.

