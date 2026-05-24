Mekies gaat in op klachten Verstappen en ziet nog perspectief in regenrace
Mekies gaat in op klachten Verstappen en ziet nog perspectief in regenrace
Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies is het glas nog altijd halfvol, ook na de kwalificatie waarin Max Verstappen snoeihard was over zijn team. De Fransman stelt dat er inderdaad nog wat tijd te winnen is op de koplopers, maar legt ook uit dat het, als het gaat regenen, nog weleens een interessant spelletje kan worden.
Verstappen was tijdens de kwalificatie duidelijk niet blij met zijn RB22. Zo klaagde de Nederlander over het vele gehobbel van de auto, wat al een paar seizoenen een probleem is bij Red Bull. Daarnaast gaf Verstappen aan dat hij rechte lijnsnelheid miste en dat er vanuit de pitmuur maar weinig feedback kwam op die klacht. Het hele weekend wordt er al een regenbui voor zondag voorspeld en het zou zomaar kunnen zijn dat Red Bull heeft gekozen voor een wagen die daarop is afgestemd. Het past bij de klachten van Verstappen, waarbij de neerwaartse druk flink aanwezig was in de bochten, maar de Nederlander opvallend veel tijd verloor op de rechte stukken tijdens de kwalificatie.
Mekies vindt gat richting Mercedes overbrugbaar
Tegenover Viaplay legt Mekies uit: "Weet je, het is weer zo… natuurlijk kunnen we de auto’s voor ons bijhouden. Max zat vanochtend tijdens de sprintkwalificatie niet zo ver achter die groep. Hij zat misschien een halve seconde achter het absolute tempo, dat is ook wat we in Miami hebben gezien: een halve seconde achterstand is het tempo dat volgens ons nodig is om de race te winnen."
Droogweer VS regenrace
In droogweeromstandigheden is de RB22 nog te langzaam, maar in de regen kan dat mogelijk anders zijn: "Kunnen we dat morgen dichten? Als het droog is, kunnen we dat dan dichten van 5 tienden, 4 tienden of 3,5? Daar werken we allemaal heel hard aan. Maar zoals we zeggen: morgen wordt het waarschijnlijk toch een heel ander verhaal met het weer."
Verstappen zelf heeft overigens geen trek in wat druppels. Zo vertelde hij dat de wagen momenteel al moeite heeft om de bandentemperatuur correct te krijgen en dat wordt met neerslag alleen maar lastiger.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"
- Vandaag 11:56
- 9
VIDEO | Verstappen doet opvallende uitspraak over toekomst: 'Mentaal niet vol te houden' | GPFans Race Day
- 23 minuten geleden
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Canada
Mekies maakte een deal met Verstappen voor Nürburgring: "Dat zou hij verborgen houden"
Formule 1-race Canada vanavond later dan normaal om overlap met Indy 500 te voorkomen
Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"
Net binnen
VIDEO | Verstappen doet opvallende uitspraak over toekomst: 'Mentaal niet vol te houden' | GPFans Race Day
- 23 minuten geleden
- 2
Verstappen kan nog lachen om klachten RB22: ‘Denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen’
- 1 uur geleden
Wisselvallig weer in Canada: 'Geen zware buien verwacht tijdens Grands Prix'
- 1 uur geleden
Kelly Piquet schittert op zomerse covershoot in Monaco
- 2 uur geleden
Diskwalificatie voor rallycoureur na ongepast gedrag tegenover vrouwelijke official
- 2 uur geleden
Mekies gaat in op klachten Verstappen en ziet nog perspectief in regenrace
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei