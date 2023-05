Jeen Grievink

Vrijdag 26 mei 2023 09:55 - Laatste update: 10:01

Het Formule 1-team van Mercedes verschijnt dit weekend in Monaco voor het eerst met haar nieuwe upgradepakket op de W14. Met name van de aangepaste sidepods wordt veel verwacht, maar George Russell zegt dat Mercedes na de race in het Prinsdom nog geen conclusies gaat trekken over de nieuwe onderdelen.

Mercedes introduceerde in 2022 het unieke zeropod-concept en hield hier ook in de eerste paar races van 2023 aan vast. De prestaties vielen echter tegen en daarom heeft men besloten het roer toch volledig om te gooien. In Monaco introduceert Mercedes voor het eerst haar grote updatepakket, die eigenlijk het levenslicht had moeten zien in Imola. Nu de race in Italië geannuleerd werd vanwege noodweer, is Monaco de eerste plek waar Mercedes haar updates gaat testen. En dat het nauwe stratencircuit in Monte Carlo hier voor niet de perfecte locatie is, weet Russell ook.

Updatepakket Mercedes wordt niet geëvalueerd na Monaco

In Monaco is het - vanwege de unieke en afwijkende lay-out van de baan - lastig om een goed beeld te krijgen of een updatepakket werkt of niet. Mercedes gaat dan ook niet na dit weekend al een oordeel vellen over de nieuwe onderdelen. "We weten dat dit een uniek circuit is", zo vertelt Russel aan de pers in Monte Carlo. "Daarom gaan we dit weekend nog niet echt conclusies verbinden aan de prestaties die de updates laten zien op de baan. Er zijn altijd teams die op een circuit als Monaco beter presteren dan verwacht, maar er zijn ook teams die slechter presteren dan voorzien. Maar uiteindelijk is het niet zo dat we een auto ontwerpen die in Monaco op zijn best is."

Barcelona pas echt goede graadmeter

Of het nieuwe upgradepakket daadwerkelijk een stap voorwaarts is, kan pas worden gezegd na afloop van het raceweekend in Spanje, die volgende week op het programma staat. "We moeten dit weekend dus eerst doorkomen en er dieper induiken zodra we in Barcelona zijn. Vanaf daar kunnen we verder", aldus Russell.