Lars Leeftink

Woensdag 24 mei 2023 20:51

Komend weekend staat de 69ste officiële Grand Prix van Monaco op het programma, het begin van een double header in de Formule 1. Op donderdag begint het weekend al met de persconferenties.

Sinds 2022 is dit het geval. In de jaren daarvoor was het zo dat de persconferenties op vrijdag waren en de eerste twee vrije trainingen op donderdag. Sinds het seizoen 2022 is dit niet meer het geval. Donderdag zien we zowel Max Verstappen als Nyck de Vries niet bij de persconferentie aanschuiven. In de eerste groep (14:30 uur Nederlandse tijd) doen Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Oscar Piastri en Sergio Pérez dat wel. In de tweede groep (15:00 uur) zijn het Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Alexander Albon die hun zegje in de persconferentiezaal doen.

Artikel gaat verder onder video

TV Pen

Max Verstappen is om 14:30 uur Nederlandse tijd te vinden in de eerste groep die in de TV Pen vragen gaat beantwoorden. Hij doet dit dan samen met Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en George Russell. In de tweede groep om 15:05 uur Nederlandse tijd is het De Vries die met Lance Stroll, Carlos Sainz, Lando Norris en Logan Sargeant aan het woord komt.

Persconferenties

14:30 uur Yuki Tsunoda AlphaTauri Fernando Alonso Aston Martin Kevin Magnussen Haas Oscar Piastri McLaren Sergio Pérez Red Bull

15:05 uur Valtteri Bottas Alfa Romeo Pierre Gasly Alpine Charles Leclerc Ferrari Lewis Hamilton Mercedes Alexander Albon Williams

TV Pen

14:30 uur Zhou Guanyu Alfa Romeo Esteban Ocon Alpine Nico Hülkenberg Haas George Russell Mercedes Max Verstappen Red Bull Racing