Van der Zande moet nieuw stoeltje zoeken: Acura stopt met IMSA
Hoewel Renger van der Zande afgelopen weekend nog wist te winnen in Long Beach, samen met teamgenoot Nick Yelloly, volgt daags na die zege slecht nieuws. Acura meldt namelijk dat het zijn IMSA GTP-project gaat pauzeren, wat betekent dat de Nederlander op zoek moet naar een nieuw team.
Na jarenlang voor Cadillac te hebben gereden, sloot Van der Zande zich in 2025 aan bij het Acura Meyer Shank Racing-team. Die samenwerking was direct succesvol, want datzelfde jaar werd de wedstrijd in Detroit gewonnen. Afgelopen weekend kwam daar een tweede zege bij.
Acura stopt na 2026
Het IMSA GTP-project wordt door Acura voorlopig gepauzeerd, zo laat David Salters, voorzitter van HRC US, weten in een statement: “We zijn enorm trots op wat we hebben bereikt in dit tijdperk van Acura-prototyperacen, dat begon in 2018 met de introductie van de Acura ARX-05. We blijven volledig toegewijd om tot en met 2026 voor het kampioenschap in IMSA’s GTP-categorie te strijden met de hybride Acura ARX-06. In deze periode hebben we 25 overwinningen, 34 poles en 10 kampioenschappen behaald. We kijken ernaar uit om 2026 sterk af te sluiten. Ik wil alle getalenteerde vrouwen en mannen van HRC US, Acura, Meyer Shank Racing en Oreca bedanken, die onvermoeibaar hebben gewerkt om ons in dit uiterst competitieve GTP-veld te brengen waar we nu staan.”
Dat betekent dat Van der Zande en Yelloly, maar ook Colin Braun en Tom Blomqvist, vanaf 2027 vrij zijn om te tekenen bij een ander team.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan'
- 1 uur geleden
- 1
Russell wijst naar GT3-uitstapjes Verstappen: 'Met vier titels op zak, zou ik hetzelfde doen'
- 1 uur geleden
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan'
McLaren reageert op vermeende Verstappen-transfer: "Max is een enorm talent"
Volgende grote klap voor Verstappen en Red Bull aanstaande? "Aan alles komt een eind"
Piastri noemt eventueel vertrek Verstappen "een groot verlies voor de Formule 1"
Net binnen
De vervanger van Fernando Alonso? Aston Martin F1 kondigt nieuwe coureur aan
- Zojuist
Felix da Costa ziet enthousiaste Verstappen over nieuwe Formule E-wagens
- 28 minuten geleden
'Formule 1-teams verzetten zich tegen plannen FIA om controversiële race door te laten gaan'
- 1 uur geleden
- 1
Russell wijst naar GT3-uitstapjes Verstappen: 'Met vier titels op zak, zou ik hetzelfde doen'
- 1 uur geleden
- 1
McLaren reageert op vermeende Verstappen-transfer: "Max is een enorm talent"
- 1 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 21 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april