Hoewel Renger van der Zande afgelopen weekend nog wist te winnen in Long Beach, samen met teamgenoot Nick Yelloly, volgt daags na die zege slecht nieuws. Acura meldt namelijk dat het zijn IMSA GTP-project gaat pauzeren, wat betekent dat de Nederlander op zoek moet naar een nieuw team.

Na jarenlang voor Cadillac te hebben gereden, sloot Van der Zande zich in 2025 aan bij het Acura Meyer Shank Racing-team. Die samenwerking was direct succesvol, want datzelfde jaar werd de wedstrijd in Detroit gewonnen. Afgelopen weekend kwam daar een tweede zege bij.

Acura stopt na 2026

Het IMSA GTP-project wordt door Acura voorlopig gepauzeerd, zo laat David Salters, voorzitter van HRC US, weten in een statement: “We zijn enorm trots op wat we hebben bereikt in dit tijdperk van Acura-prototyperacen, dat begon in 2018 met de introductie van de Acura ARX-05. We blijven volledig toegewijd om tot en met 2026 voor het kampioenschap in IMSA’s GTP-categorie te strijden met de hybride Acura ARX-06. In deze periode hebben we 25 overwinningen, 34 poles en 10 kampioenschappen behaald. We kijken ernaar uit om 2026 sterk af te sluiten. Ik wil alle getalenteerde vrouwen en mannen van HRC US, Acura, Meyer Shank Racing en Oreca bedanken, die onvermoeibaar hebben gewerkt om ons in dit uiterst competitieve GTP-veld te brengen waar we nu staan.”

Dat betekent dat Van der Zande en Yelloly, maar ook Colin Braun en Tom Blomqvist, vanaf 2027 vrij zijn om te tekenen bij een ander team.

