Jordy Stuivenberg

Woensdag 24 mei 2023 12:33

Nyck de Vries maakt zich op voor zijn eerste Grand Prix van Monaco als Formule 1-coureur. Hij was op het stratencircuit in het verleden meerdere keren succesvol, bijvoorbeeld met twee zeges in de Formule 2. Er is voor de AlphaTauri-coureur veel aan gelegen om ook zondag een mooi resultaat neer te zetten.

Het stoeltje van De Vries bij AlphaTauri is gewild, dus als je even wat mindere resultaten neerzet, wordt er meteen volop over je toekomst gespeculeerd. De 28-jarige Nederlander is meer dan bekend in Monaco, aangezien hij er woont, dus hopelijk helpt dat om het tij te keren. “Monaco is zeker een van de hoogtepunten van het jaar en het voelt ook bijna als een thuisrace. De baan en de sfeer hier zijn heel bijzonder. Ik heb er zin in, maar we denken ook nog steeds aan onze collega’s in de fabriek en iedereen in de streek die getroffen is door de overstromingen. Ik hoop dat de situatie daar snel verbetert.”

De focus ligt hoe dan ook op de kwalificatie op zaterdag om zo optimaal toe te werken naar een goede race op zondag. “Ik won hier mijn eerste Formule 2-race en in 2019 won ik de hoofdrace van pole position. Dat was erg speciaal, maar het is nog mooier om nu onderdeel te zijn van het belangrijkste evenement. Mirabeau Haute, de Hairpin, Mirabeau Bas: normaal sla ik net voor de tunnel linksaf naar mijn appartement. Een week per jaar is het een circuit.”

Slapen in hotel

De Vries deelt ook nog een grappige anekdote uit het verleden, toen hij er toch voor koos om in een hotel te slapen. “Ik dacht dat ik de autosport-omgeving meer zou voelen als ik bij het team in het hotel zou slapen, maar dat werkte ook niet. Ik had alleen mijn toilettas meegenomen en reed op de scooter heen en weer tussen mijn appartement en het hotel.”