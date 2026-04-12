Doornbos ziet dat F1 race in Djedda alsnog wil laten plaatsvinden: "Dit is hun pareltje"

Doornbos ziet dat F1 race in Djedda alsnog wil laten plaatsvinden: "Dit is hun pareltje"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Robert Doornbos onthult in het Race Café dat er mogelijk alsnog 23 Grands Prix in 2026 worden verreden. De Rotterdammer stelt dat de organisatie van de race in Djedda er alles aan doet om terug te keren op de kalender en legt uit dat dit ook daadwerkelijk nog zou kunnen gebeuren.

De races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden in maart geannuleerd, wat te maken heeft met de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Er gaan geruchten dat Saoedi-Arabië, onder leiding van Aramco sponsor van de Formule 1 en van Aston Martin F1 Team er alles aan doet om dit jaar alsnog een race te organiseren. Doornbos legt in het programma uit dat de organisatie inderdaad naar mogelijkheden zoekt: "Zij promoten het evenement in Djedda enorm, want dat is hun pareltje. Djedda moet dit jaar nog terugkomen op de kalender."

Abu Dhabi opschuiven om ruimte te maken voor Djedda

Het idee is volgens Doornbos om de seizoensafsluiter in Abu Dhabi met een week uit te stellen: "Ze zeggen nu dat ze Abu Dhabi een week opschuiven en dat ze Djedda ertussen plaatsen (...) Dat betekent dat je het seizoen eindigt met vier races achter elkaar: Las Vegas, Qatar, Djedda en Abu Dhabi. Die laatste drie kunnen qua tijdzones nog wel, maar Las Vegas is natuurlijk best wel een ding. Dat zou betekenen dat we toch nog een extra race krijgen."

De ruimte daarvoor is er volgens Doornbos, omdat het contract dat Abu Dhabi heeft afgesloten met de koningsklasse die mogelijkheid biedt: "Abu Dhabi heeft een contract waarin staat dat zij altijd de laatste race organiseren. Dat is al vijftien jaar zo."

Gerelateerd

Max Verstappen Verstappen Abu Dhabi Grand Prix van Abu Dhabi Robert Doornbos Djedda

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen

FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen

  • Gisteren 21:01
  • 9
Doornbos geen fan van terugkeer V8-motor: 'Dan ga je achteruit in plaats van vooruit'

Doornbos geen fan van terugkeer V8-motor: 'Dan ga je achteruit in plaats van vooruit'

  • Vandaag 13:57
  • 10
Verstappen wijst naar houding: "Ben recht door zee, misschien is dat moeilijk te waarderen"

Verstappen wijst naar houding: "Ben recht door zee, misschien is dat moeilijk te waarderen"

  • 2 uur geleden
  • 2
Wolff wilde Hamilton en Rosberg ontslaan na crash in Barcelona, waardoor Verstappen won

Wolff wilde Hamilton en Rosberg ontslaan na crash in Barcelona, waardoor Verstappen won

  • 3 uur geleden
  • 1
'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

  • Vandaag 11:04
  • 5
Mekies verwacht grote updates in Miami: 'Voelt als de start van een tweede seizoen'

Mekies verwacht grote updates in Miami: 'Voelt als de start van een tweede seizoen'

  • Vandaag 16:16
  • 1

Net binnen

20:46
32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar
18:31
Verstappen wijst naar houding: "Ben recht door zee, misschien is dat moeilijk te waarderen"
17:22
Wolff wilde Hamilton en Rosberg ontslaan na crash in Barcelona, waardoor Verstappen won
16:16
Mekies verwacht grote updates in Miami: 'Voelt als de start van een tweede seizoen'
15:06
'FIA laat Honda betrouwbaarheidsproblemen oplossen: extra pk's verwacht'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen' Interview

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'

Gisteren 08:29 8
'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap Recap

'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap

10 april 2026 21:44
Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken" George Russell

Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"

10 april 2026 20:58 11
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull' FORMULE 1

Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'

10 april 2026 20:00
