Robert Doornbos onthult in het Race Café dat er mogelijk alsnog 23 Grands Prix in 2026 worden verreden. De Rotterdammer stelt dat de organisatie van de race in Djedda er alles aan doet om terug te keren op de kalender en legt uit dat dit ook daadwerkelijk nog zou kunnen gebeuren.

De races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden in maart geannuleerd, wat te maken heeft met de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Er gaan geruchten dat Saoedi-Arabië, onder leiding van Aramco sponsor van de Formule 1 en van Aston Martin F1 Team er alles aan doet om dit jaar alsnog een race te organiseren. Doornbos legt in het programma uit dat de organisatie inderdaad naar mogelijkheden zoekt: "Zij promoten het evenement in Djedda enorm, want dat is hun pareltje. Djedda moet dit jaar nog terugkomen op de kalender."

Abu Dhabi opschuiven om ruimte te maken voor Djedda

Het idee is volgens Doornbos om de seizoensafsluiter in Abu Dhabi met een week uit te stellen: "Ze zeggen nu dat ze Abu Dhabi een week opschuiven en dat ze Djedda ertussen plaatsen (...) Dat betekent dat je het seizoen eindigt met vier races achter elkaar: Las Vegas, Qatar, Djedda en Abu Dhabi. Die laatste drie kunnen qua tijdzones nog wel, maar Las Vegas is natuurlijk best wel een ding. Dat zou betekenen dat we toch nog een extra race krijgen."

De ruimte daarvoor is er volgens Doornbos, omdat het contract dat Abu Dhabi heeft afgesloten met de koningsklasse die mogelijkheid biedt: "Abu Dhabi heeft een contract waarin staat dat zij altijd de laatste race organiseren. Dat is al vijftien jaar zo."

