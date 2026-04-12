Max Verstappen reageert bij Formula 1 op de vraag wat mensen vaak verkeerd begrijpen aan hem. De Nederlander legt uit dat hij simpelweg altijd zichzelf is, of mensen hem nu leuk vinden of niet.

De viervoudig wereldkampioen staat erom bekend dat hij van zich laat horen wanneer hem om zijn mening wordt gevraagd. Daarin is hij niet voorzichtig, maar zegt hij vaak wat hij echt denkt. De afgelopen maanden heeft Verstappen zich regelmatig uitgesproken over zijn toekomst in de koningsklasse, al gebeurde dat vaak naar aanleiding van vragen.

'Ik dwing niemand om me leuk te vinden'

Verstappen legt op het YouTube-kanaal van de Formule 1 uit dat zijn rechttoe-rechtaan houding niet altijd op waardering kan rekenen, maar dat hij daar niets aan gaat veranderen: "Ik ben recht door zee. Misschien is dat moeilijk te waarderen. Ja, zo ben ik gewoon. Het is heel simpel. Je kunt me leuk vinden of niet; ik dwing niemand om me leuk te vinden. Dat is het leven."

