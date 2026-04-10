Het Formule 1-team van Williams heeft in de vorm van Dan Milner een ervaren engineer van Mercedes aangetrokken voor een technische sleutelrol. De overstap van het langdurige staflid van de Duitse renstal past in de bredere herstructurering die momenteel plaatsvindt bij de formatie uit Grove.

Het binnenhalen van Milner is een volgende stap in het langetermijnproject onder leiding van teambaas James Vowles. Williams bevindt zich in een cruciale fase en probeert maximaal te profiteren van de nieuwe reglementen die dit seizoen van kracht zijn geworden. Het doel van de Britse formatie is om op termijn de weg terug te vinden naar het middenveld en uiteindelijk de top van de Formule 1. De komst van de Mercedes-engineer onderstreept de ambities van het team om in de toekomst weer structureel competitief te worden. Milner gaat aan de slag als Chief Engineer – Vehicle Technology.

Moeizame seizoensstart vraagt om versterking

De versterking op de technische afdeling komt op een moment dat Williams het sportief zwaar heeft. De start van het huidige seizoen is moeizaam verlopen voor de renstal. Eind vorige maand kende het team nog een zwaar weekend tijdens de Grand Prix van Japan. Vowles omschreef die race destijds als"pijnlijk", maar sprak wel de hoop uit dat dit resultaat een"streep in het zand" zou trekken voor het verdere verloop van het jaar.

Naast de technische vernieuwingen heeft Vowles de afgelopen tijd ook hard gewerkt aan stabiliteit binnen de rijdersbezetting. Zo werd het contract van Alexander Albon eerder al opengebroken, waardoor hij tot ten minste eind 2027 aan het team verbonden blijft. Daarnaast maakte Carlos Sainz in 2025 de overstap van Ferrari naar Williams, waarbij de Spanjaard eveneens een meerjarige verbintenis tekende. Deze vaste line-up wordt gezien als een cruciaal onderdeel van de strategie om de nieuwe reglementen optimaal te benutten.

Sterke start Mercedes

Dat Williams juist bij Mercedes uitkomt voor nieuw technisch personeel, is een logische stap. De twee teams onderhouden al langere tijd warme banden, mede doordat Mercedes de motorleverancier is van de formatie. Waar Williams momenteel worstelt, kent Mercedes juist een ijzersterke start van het jaar. De renstal van teambaas Toto Wolff maakt onder technische leiding van James Allison veel indruk met de W17-bolide en geldt momenteel als een van de voornaamste uitdagers in het kampioenschap.

