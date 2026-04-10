close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Brown and Verstappen at McLaren

Verstappen heeft optie om met Lambiase mee te gaan naar McLaren: "Dat is besproken"

Brown and Verstappen at McLaren — Foto: © IMAGO
Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Gianpiero Lambiase vertrekt eind 2027 bij het team van Red Bull Racing, om aan de slag te gaan bij McLaren. Een opvallende zet, die volgens velen haast wel samen moet hangen met de toekomst van Max Verstappen. Zien we de Nederlander in de toekomst ook in het oranje?

De leegloop bij Red Bull Racing duurt voort. De Oostenrijkse grootmacht heeft de afgelopen 16 maanden vrijwel alle kopstukken zien vertrekken. Zo maakte technisch opperhoofd Adrian Newey de overstap naar Aston Martin, is hoofdstrateet Will Courtenay verkast naar McLaren, maakte sportief directeur Jonathan Wheatley de overstap naar Audi (waar hij inmiddels alweer is vertrokken) en pakte ook hoofdontwerper Craig Skinner zijn biezen. Daarnaast werd voormalig teambaas Christian Horner vorig jaar de laan uitgestuurd, terwijl topman Helmut Marko op vriendelijk verzoek van de grote bazen met pensioen is gegaan. Daar komt nu Gianpiero Lambiase bij. De Britse Italiaan vertrekt eind 2027 naar het team van McLaren.

Lambiase vertrekt naar F1-team McLaren

En dat is opvallend. Lambiase is al ruim tien jaar de race-engineer van Max Verstappen en de twee hebben een ontzettend hechte band. Zo sprak de Nederlander bij Ziggo eens de woorden: "Als GP stopt, stop ik ook." Nu de toekomst van Verstappen überhaupt al onzeker lijkt door zijn recente uitspraken in Japan, voedt dit nieuws logischerwijs de geruchten dat het besluit van Lambiase mogelijk samenhangt met de toekomst van Verstappen in de Formule 1. Simpel gezegd: weet Lambiase al dat Verstappen er dan niet meer is?

Wat betekent het vertrek van Lambiase voor Verstappen?

In een exclusief interview met GPFans noemt Tim Coronel het hele verhaal 'hot news': "GP heeft een hele vette kans gekregen. Als jij als engineer door kan groeien naar teambaas van McLaren, is dat een optie die je serieus bekijkt", klinkt het. "Maar het huwelijk tussen Max en GP gaat een andere wending krijgen. Dat wordt een soort scheiding." Op de vraag of Verstappen dan wellicht meegaat naar McLaren, klinkt het: "Dat zijn opties. Ik snap dat GP deze kans heeft aangegrepen, maar dit heeft hij zeker met Max besproken."

Hot news in de Formule 1

Coronel vervolgt: "Als je zoveel van iemand houdt, zou je diegene dit ook gunnen. Ik kan me ook voorstellen dat Max denkt: 'We hebben iets moois opgebouwd en ik snap dat dit voor jou de volgende stap zou zijn.' Dat zou hij hem ook gunnen. Maar het is niet voor niets hot news. Er speelt veel. En misschien betekent het inderdaad ook wel dat Max er dan niet meer is. Hij heeft toch ooit gezegd: 'Als GP stopt, stop ik ook.' Maar GP stopt niet, hij gaat naar een ander team."

Bekijk het volledige interview met Tim Coronel hieronder.

Ontdek het op Google Play
x