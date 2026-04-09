Headshot of Verstappen holding a Viaplay mic looking annoyed with the background of his RB22 on track

F1-kijkend Nederland laat massaal van zich horen: "Dan stoppen wij met kijken!"

Headshot of Verstappen holding a Viaplay mic looking annoyed with the background of his RB22 on track — Foto: © IMAGO
5 reacties

F1-kijkend Nederland laat massaal van zich horen: "Dan stoppen wij met kijken!"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Formule 1-kijkend Nederland geeft aan aanzienlijk vaak naar de sport te zullen kijken, zodra Max Versappen besluit uit de koningsklasse te stappen. Dat blijkt uit een poll van GPFans.

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is onzeker. De Nederlander heeft in Japan aangegeven na te moeten denken over zijn verdere loopbaan in de sport, omdat de huidige reglementen hem enorm tegen de borst stoten. Daarnaast heeft de viervoudig wereldkampioen meerdere andere grote passies, waar hij naar eigen zeggen op dit moment veel meer energie uithaalt. Denk hierbij aan het simracen en de GT3. Dat een vertrek van Verstappen impact zou hebben op de kijkcijfers in Nederland laat zich wel raden, maar een poll van GPFans heeft meer inzicht in de zaak gegeven.

Groot deel van Nederlanders stopt met F1 kijken bij vertrek Verstappen

Op de vraag 'blijf jij Formule 1 kijken als Verstappen stopt' koos maar liefst 55 procent van de 573 stemmers voor 'ik zal dan veel minder vaak kijken'. 24 procent liet weten dan helemaal niet meer te zullen kijken, omdat ze puur voor Verstappen inschakelen. Eén procent liet weten alleen te blijven kijken als er dan een andere Nederlander instroomt. 20 procent van de lezers gaf aan een echte liefhebber van de sport te zijn, en dus gewoon te zullen blijven kijken.

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam Podcast

Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam

  • 1 uur geleden
  • 8
Verstappen duidelijk over F1-pensioen bij vertrek Lambiase: "Dan stop ik ook"

Verstappen duidelijk over F1-pensioen bij vertrek Lambiase: "Dan stop ik ook"

  • 2 uur geleden
  • 8
POLL: Verstappen vertrekt op korte termijn uit de Formule 1

POLL: Verstappen vertrekt op korte termijn uit de Formule 1

  • Vandaag 08:59
  • 17
BREAKING: 'Verstappen verliest race-engineer Lambiase aan de directe concurrent' Breaking

BREAKING: 'Verstappen verliest race-engineer Lambiase aan de directe concurrent'

  • Vandaag 08:00
  • 35
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

  • 48 minuten geleden
  • 4
'Red Bull verliest geduld met Waché: topman krijgt deadline om tij te keren met RB22'

'Red Bull verliest geduld met Waché: topman krijgt deadline om tij te keren met RB22'

  • Vandaag 10:00
  • 3

Net binnen

14:58
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'
13:54
Podcast
Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam
12:47
Verstappen duidelijk over F1-pensioen bij vertrek Lambiase: "Dan stop ik ook"
12:01
'Stoelendans door overstap Lambiase naar McLaren: Stella vertrekt naar dít team'
11:00
Fans weten het zeker: vertrek Lambiase betekent dat Verstappen zijn biezen pakt
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal' Mclaren-transfer

Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

48 minuten geleden 4
Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam Podcast

Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam

1 uur geleden 8
F1-kijkend Nederland laat massaal van zich horen: "Dan stoppen wij met kijken!" GPFans poll

F1-kijkend Nederland laat massaal van zich horen: "Dan stoppen wij met kijken!"

3 uur geleden 5
'Stoelendans door overstap Lambiase naar McLaren: Stella vertrekt naar dít team' toekomst van Stella

'Stoelendans door overstap Lambiase naar McLaren: Stella vertrekt naar dít team'

3 uur geleden 6
