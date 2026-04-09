Formule 1-kijkend Nederland geeft aan aanzienlijk vaak naar de sport te zullen kijken, zodra Max Versappen besluit uit de koningsklasse te stappen. Dat blijkt uit een poll van GPFans.

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is onzeker. De Nederlander heeft in Japan aangegeven na te moeten denken over zijn verdere loopbaan in de sport, omdat de huidige reglementen hem enorm tegen de borst stoten. Daarnaast heeft de viervoudig wereldkampioen meerdere andere grote passies, waar hij naar eigen zeggen op dit moment veel meer energie uithaalt. Denk hierbij aan het simracen en de GT3. Dat een vertrek van Verstappen impact zou hebben op de kijkcijfers in Nederland laat zich wel raden, maar een poll van GPFans heeft meer inzicht in de zaak gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Groot deel van Nederlanders stopt met F1 kijken bij vertrek Verstappen

Op de vraag 'blijf jij Formule 1 kijken als Verstappen stopt' koos maar liefst 55 procent van de 573 stemmers voor 'ik zal dan veel minder vaak kijken'. 24 procent liet weten dan helemaal niet meer te zullen kijken, omdat ze puur voor Verstappen inschakelen. Eén procent liet weten alleen te blijven kijken als er dan een andere Nederlander instroomt. 20 procent van de lezers gaf aan een echte liefhebber van de sport te zijn, en dus gewoon te zullen blijven kijken.

