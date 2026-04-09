Met het vermeende nieuws dat Gianpiero Lambiase aan het eind van 2027 bij Red Bull Racing vertrekt, menen fans het zeker te weten: dit kan niet anders dan betekenen dat Max Verstappen zijn biezen pakt in de Formule 1.

Max Verstappen werkt bij Red Bull Racing al sinds jaar en dag samen met race-engineer Gianpiero Lambiase. De twee vertrouwen elkaar blindelings en hebben een zeer hechte band. Lambiase is een populaire naam in de Formule 1-paddock en de Italiaanse Brit heeft recent meerdere aanbiedingen van concurrerende teams gehad, om de overstap te maken. Lambiase heeft dit tot op heden echter altijd afgeslagen. Vermoedelijk omdat hij, net als Verstappen, trouw is aan Red Bull Racing. Daarnaast zijn de twee al jaren trouw aan elkaar.

Wat betekent het vertrek van Verstappen?

De Limburger meldde op donderdagochtend echter dat Lambiase aan het eind van 2027 bij Red Bull Racing vertrekt, om de overstap naar het team van McLaren te maken. Officieel bericht is er nog niet, maar De Limburger heeft in het verleden vaker goed gezeten met groot nieuws rondom Verstappen. Uit de reacties op het nieuws springt één gedachte van de fans eruit: men vermoedt dat Lambiase vertrekt bij Red Bull Racing, omdat hij al weet dat Verstappen er dan ook niet meer zal rijden.

