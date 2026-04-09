Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, Red Bull, 2025

BREAKING: 'Verstappen verliest race-engineer Lambiase aan de directe concurrent'

Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, generic, Red Bull, 2025 — Foto: © IMAGO
Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De volgende bom lijkt ontploft in het kamp van Red Bull Racing. Gianpiero Lambiase, de race-engineer en rechterhand van Max Verstappen, verlaat het team op termijn en vertrekt naar de directe concurrent. Dat meldt journalist Jack Martens namens De Limburger.

Red Bull Racing heeft de afgelopen jaren verschillende kopstukken zien vertrekken. Zo is technisch kopstuk Adrian Newey naar Aston Martin vertrokken, hoofdstrateeg Will Courtenay naar McLaren, sportief directeur Jonathan Wheatley naar Audi (waar hij inmiddels alweer vertrokken is) en ook hoofdontwerper Craig Skinner heeft zijn biezen gepakt. Daarnaast zijn voormalig teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko zelf de laan uitgestuurd. Er is dus weinig over van de 'harde kern' bij de Oostenrijkse grootmacht, en daar komt nu de volgende grote naam bij: Gianpiero Lambiase.

Lambiase vertrekt naar McLaren

Lambiase is sinds jaar en dag de race-engineer van Max Verstappen. De twee hebben samen een zeer nauwe band en Verstappen heeft meerdere keren verteld hoe belangrijk Lambiase voor hem is. Aan die samenwerking lijkt nu echter een einde te komen. Volgens De Limburger. vertrekt Lambiase aan het eind van 2027 bij Red Bull Racing, om vanaf 2028 aan de slag te gaan bij het team van McLaren, afhankelijk van zijn gardening leave.

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

POLL: Verstappen vertrekt op korte termijn uit de Formule 1

POLL: Verstappen vertrekt op korte termijn uit de Formule 1

  • 2 uur geleden
  • 16
Coulthard verbaasd over uitblijven FIA-straf: 'Dan was Verstappen beboet geweest'

Coulthard verbaasd over uitblijven FIA-straf: 'Dan was Verstappen beboet geweest'

  • Gisteren 14:09
  • 6
Brundle snoerde Verstappen de mond, maar draait plotseling bij: 'Moet nu worden ingegrepen'

Brundle snoerde Verstappen de mond, maar draait plotseling bij: 'Moet nu worden ingegrepen'

  • Gisteren 12:28
  • 13
Fans weten het zeker: vertrek Lambiase betekent dat Verstappen zijn biezen pakt

Fans weten het zeker: vertrek Lambiase betekent dat Verstappen zijn biezen pakt

  • 52 minuten geleden
'Red Bull verliest geduld met Waché: topman krijgt deadline om tij te keren met RB22'

'Red Bull verliest geduld met Waché: topman krijgt deadline om tij te keren met RB22'

  • 1 uur geleden
  • 1
Damon Hill vergelijkt actie met Max Verstappen: 'Ik deed een Verstappen'

Damon Hill vergelijkt actie met Max Verstappen: 'Ik deed een Verstappen'

  • Gisteren 20:09
  • 4

Net binnen

11:00
Fans weten het zeker: vertrek Lambiase betekent dat Verstappen zijn biezen pakt
10:00
'Red Bull verliest geduld met Waché: topman krijgt deadline om tij te keren met RB22'
08:59
POLL: Verstappen vertrekt op korte termijn uit de Formule 1
06:59
GT3-deal Stroll kwam in een week samen: 'Ik besprak het met Verstappen, toen ik het idee kreeg'
8-4
Recap
Teamgenoot Verstappen ziet speciaal trucje, verbazing over uitblijven FIA-straf Verstappen | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Fans weten het zeker: vertrek Lambiase betekent dat Verstappen zijn biezen pakt Max Verstappen

Fans weten het zeker: vertrek Lambiase betekent dat Verstappen zijn biezen pakt

52 minuten geleden
POLL: Verstappen vertrekt op korte termijn uit de Formule 1 POLL

POLL: Verstappen vertrekt op korte termijn uit de Formule 1

2 uur geleden 16
BREAKING: 'Verstappen verliest race-engineer Lambiase aan de directe concurrent' Breaking

BREAKING: 'Verstappen verliest race-engineer Lambiase aan de directe concurrent'

3 uur geleden 30
GT3-deal Stroll kwam in een week samen: 'Ik besprak het met Verstappen, toen ik het idee kreeg' GT World Challenge

GT3-deal Stroll kwam in een week samen: 'Ik besprak het met Verstappen, toen ik het idee kreeg'

Vandaag 06:59
