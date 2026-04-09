BREAKING: 'Verstappen verliest race-engineer Lambiase aan de directe concurrent'

De volgende bom lijkt ontploft in het kamp van Red Bull Racing. Gianpiero Lambiase, de race-engineer en rechterhand van Max Verstappen, verlaat het team op termijn en vertrekt naar de directe concurrent. Dat meldt journalist Jack Martens namens De Limburger.

Red Bull Racing heeft de afgelopen jaren verschillende kopstukken zien vertrekken. Zo is technisch kopstuk Adrian Newey naar Aston Martin vertrokken, hoofdstrateeg Will Courtenay naar McLaren, sportief directeur Jonathan Wheatley naar Audi (waar hij inmiddels alweer vertrokken is) en ook hoofdontwerper Craig Skinner heeft zijn biezen gepakt. Daarnaast zijn voormalig teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko zelf de laan uitgestuurd. Er is dus weinig over van de 'harde kern' bij de Oostenrijkse grootmacht, en daar komt nu de volgende grote naam bij: Gianpiero Lambiase.

Lambiase vertrekt naar McLaren

Lambiase is sinds jaar en dag de race-engineer van Max Verstappen. De twee hebben samen een zeer nauwe band en Verstappen heeft meerdere keren verteld hoe belangrijk Lambiase voor hem is. Aan die samenwerking lijkt nu echter een einde te komen. Volgens De Limburger. vertrekt Lambiase aan het eind van 2027 bij Red Bull Racing, om vanaf 2028 aan de slag te gaan bij het team van McLaren, afhankelijk van zijn gardening leave.

