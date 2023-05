Lars Leeftink

Max Verstappen is inmiddels meer dan acht jaar actief in de Formule 1 en heeft veel ervaring als tweevoudig wereldkampioen en winnaar van 38 races. De Nederlander kent inmiddels dus zijn grootste kwaliteiten en kan deze ook ontleden.

Op de site van Red Bull laat Verstappen weten zijn aanpak niet aangepast te hebben toen hij in de Formule 1 begon. "Mijn aanpak is altijd hetzelfde. Ik probeer elk jaar dat ik terugkom beter te presteren. Soms weet ik dat het niet mogelijk is, maar ik probeer te leren van de momenten uit het verleden, en als dat soort momenten terug komen, probeer ik het beter aan te pakken. Ik probeer mezelf te verbeteren. Natuurlijk ben je ook afhankelijk van de auto, maar de aanpak is vrij vergelijkbaar. Ik doe dit al mijn hele leven. Het is wat professioneler nu, en er zijn meer mensen die naar me kijken, maar in de basis is het ongeveer hetzelfde. Natuurlijk wil ik altijd winnen, maar soms moet je leren. Ik heb geen bepaalde routine. Ik heb een schema met het team, maar daarbuiten is het mijn eigen tijd. Door de jaren heen ben ik gaan inzien wat ik moet doen, en als er zich dan een situatie voordoet, los ik het dan wel op."

Belangrijke rol Lambiase

Tijdens de race krijgt Verstappen veel informatie, maar is dit soms niet te veel voor een coureur die soms meer dan 300 kilometer per uur rijdt? Zijn engineer, Gianpiero Lambiase, speelt hier een belangrijke rol in. "Daar moet je op de best mogelijke manier mee omgaan, niet? Het is belangrijk dat je zo hard mogelijk kan rijden in de auto, maar ook dat je om kan gaan met de informatie die je krijgt. Sommige coureurs zijn hier beter in dan anderen. Om eerlijk te zijn heb ik er nooit een probleem mee gehad, en ik denk dat het soms goed is om veel informatie te krijgen, in plaats van er alleen voor te staan. Ik denk dat het een goede kwaliteit is als een coureur daarmee om kan gaan, absoluut. Dat kan het verschil maken tegenover je concurrenten. Er is een heel team verantwoordelijk voor de auto, en dat team probeert de auto te optimaliseren. Dat gaat helemaal terug tot de fabriek en tot de simulator tussen de trainingen door, dan proberen we dingen uit om op zoek te gaan naar verbeteringen. Dus er zijn veel mensen bij betrokken om dingen te optimaliseren, maar tijdens de race hoor ik alleen GP [Gianpiero Lambiase] in mijn oor, en hij kiest het juiste moment om me van informatie te voorzien."

Informatie verwerken

Hoe verwerkt de Nederlander deze informatie? "Soms is die informatie cruciaal en moet het meteen doorgegeven worden, soms kan dat wat langer duren. Ik hoef bijvoorbeeld niet alle gaten tot de andere coureurs te weten, maar het gaat soms over een bepaalde lijn die je neemt, een rempunt, de banden, of de auto achter je. Het kan te maken hebben met mijn strategie, of dingen die ze in de data kunnen zien. Het is heel belangrijk dat je goed met de ingenieur overweg kunt, en dat je op één lijn zit met het doorgeven van informatie, en dat je kalm blijft. Soms kan het heel hectisch zijn, en hoe kalmer we communiceren, hoe beter de beslissingen zijn die we nemen."