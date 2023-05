Lars Leeftink

Maandag 22 mei 2023 20:51

Komend weekend staat de historische Grand Prix van Monaco op het programma, een race die al jaren verreden wordt in de Formule 1. Max Verstappen is de eerste en enige Nederlander die daar won (2021) en zal proberen dit komend weekend te herhalen. Fantastisch weer wordt het echter niet.

De race in Monaco zou eigenlijk de tweede race van een triple header moeten zijn, maar nadat vorige week het raceweekend in Imola werd afgelast vanwege regen en overstromingen is de Grand Prix van Monaco de start van een double header. Volgende week staat namelijk de race in Spanje op het programma. Eerste de focus dus op Monaco, waar het aankomend weekend ook niet al te best weer wordt.

Weerbericht Monaco

Tijdens het eerste weerbericht, afgelopen weekend, leek de kans op regen op zondag nog bijna net zo groot te zijn als op vrijdag en zaterdag. Deze kans is nu flink afgenomen. Sterker nog: met 4% kans op regen en zonnige periodes lijkt de race zonnig te gaan verlopen. Het is echter op vrijdag en zaterdag waarop het chaotisch kan worden. Vrijdag is er 55% kans op regen, op zaterdag 88% kans op regen. Zeker op zaterdag moeten de coureurs rekening houden met stormachtig weer en onweersbuien. De kans op een herhaling van 2022 is dus aanwezig.