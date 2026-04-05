Nederland heeft een heleboel getalenteerde coureurs. Voor velen zal Max Verstappen de bekendste zijn, maar iemand als Ricardo van der Ende mogen we niet vergeten. De zeer succesvolle GT-coureur meldt helaas dat hij op het laatste moment zijn zitje in de GT4 European Series is kwijtgeraakt.

Van der Ende is een legende in de GT4-racerij. Hij is één van de weinige coureurs om sinds het begin van het GT4-tijdperk constant actief te blijven in de klasse - bijna twee decennia zelfs. Hij was in 2009 de vicekampioen in de Dutch GT4 Cup, het officiële nationale kampioenschap, voordat hij de titel op zijn naam schreef in 2011. Hij werd datzelfde jaar kampioen in de GT4 European Cup. De Poeldijker werd ook in 2013, 2014 en 2017 Europees kampioen. Daar kwam nog een titel bij in het Frans nationaal kampioenschap in 2020.

Team heeft financiën niet op orde en trekt zich terug

Van der Ende is het vaakst actief geweest in een BMW. De seizoenen 2015 en 2018 in de GT4 European Series verreed hij echter in een Ford Mustang en een McLaren 570S, respectievelijk. De afgelopen jaren kwam hij uit voor L'Espace Bienvenue in een BMW M4 GT4 Evo en dat zou in 2026 niet anders zijn. Maar het team dat door Racetivity wordt gerund, heeft zich één week voor de seizoensopener op het Circuit Paul Ricard teruggetrokken. Van der Ende heeft uitgelegd dat het gaat om "financiële redenen" bij de Franse renstal. Helaas heeft hij dus plotseling geen stoeltje meer en datzelfde geldt voor Benjamin Lessennes, met wie hij de BMW zou delen.

Ravi Ramyead en Charlie Robertson, die een tweede BMW M4 GT4 Evo van L'Espace Bienvenue zouden besturen, hebben onderdak gevonden bij McLaren-team Elite Motorsport.

