Jack Doohan is de volgende Formule 1-coureur om de stap richting het langeafstandsracen te zetten. Nadat hij gedwongen afscheid heeft moeten nemen van Alpine, krijgt de jonge Australiër nu de kans om een volledig seizoen mee te rijden in de European Le Mans Series.

Doohan werd derde in het Europese kartkampioenschap, voordat hij races won in de Formule 4. Hij werd tweemaal vicekampioen in het Aziatische Formule 3-kampioenschap, voordat hij opnieuw met de tweede stek genoegen moest nemen in de FIA Formule 3. Na zes wedstrijden op zijn naam te hebben gezet in de FIA Formule 2, moest Doohan een jaar langs de zijlijn staan. Vervolgens kreeg hij de kans bij Alpine in de koningsklasse. Na voor Esteban Ocon te hebben ingevallen in de seizoensfinale van 2024 in Abu Dhabi deden maandenlang geruchten de ronde dat Doohan een contract had voor slechts zes Grands Prix in 2025.

Doohan gaat de ELMS in

Hij scoorde geen punten en werd inderdaad na zes races vervangen door Franco Colapinto. Doohan kreeg in zijn laatste F1-weekend in Miami zelfs te maken met allerlei doodsbedreigingen van 'fans'. Ondertussen heeft hij een plekje gevonden bij Haas als reservecoureur. Maar Doohan gaat ook racen. Nielsen Racing heeft namelijk aangekondigd dat hij de nummer-24-Oreca in de European Le Mans Series zal delen met voormalig Williams- en Sauber-testcoureur Roy Nissany en de 19-jarige Edward Pearson. De ELMS-kalender bestaat uit zes races van ieder vier uur op Barcelona-Catalunya, Paul Ricard, Imola, Spa-Francorchamps, Silverstone en Algarve. Doohan zal in de snelste klasse rijden voor LMP2-bolides, maar het veld van meer dan veertig auto's wordt aangevuld door LMP3- en GT3-wagens.

Hij is natuurlijk niet de enige F1-coureur om deel te nemen aan de sportscar-racerij. Max Verstappen heeft zijn avontuur op de Nürburgring Nordschleife met Mercedes-AMG, terwijl Lance Stroll de seizoensopener van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS zal doen op Paul Ricard met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Comtoyou Racing.

ICYMI: Nielsen's 2026 European Le Mans Series lineup:



#24 LMP2

Jack Doohan

Roy Nissany

Ed Pearson



#27 LMP2 PA

James Allen

Alex Quinn

Kriton Lentoudis



— Nielsen Racing (@RacingNielsen) April 3, 2026

