Het is geen geheim dat Max Verstappen overweegt de Formule 1 te verlaten. De viervoudig wereldkampioen is ontevreden over de huidige gang van zaken rondom de 2026-auto's en de motorische reglementen. Als hij daadwerkelijk besluit om de koningsklasse gedag te zeggen, dan kunnen we Mercedes-teambaas Toto Wolff als schuldige aanwijzen.

De technische reglementen voor dit F1-seizoen hebben de tongen losgemaakt. Wat betreft het chassis en de aerodynamica lijken we de goede kant op te zijn gegaan. De auto's zijn lichter en kleiner, en dus iets wendbaarder. Ook de actieve aerodynamica lijkt zijn werk te doen. De nieuwe power units liggen echter onder vuur. Net als tussen 2014 en 2025 is het nog altijd een 1.6 liter V6-turbohybride, maar de vermogensverhouding is veel meer de kant op gegaan van de elektrische energie. Het is zelfs fiftyfifty in vergelijking met het vermogen vanuit de verbrandingsmotor.

Verstappen hekelt super clipping

Helaas zijn de regels zo opgesteld dat er niet voluit gepusht kan worden met de Formule 1-bolides, terwijl er constant elektrisch vermogen beschikbaar is. Er is dus te weinig energieterugwinning. De teams zijn daarom genoodzaakt de wagens zo af te stellen dat er aan super clipping gedaan moet worden. De snelheid op het rechte stuk zakt dan plotseling weg, omdat de verbrandingsmotor dan niet meer gebruikt wordt om de achterwielen aan te drijven, maar om de batterij op te laden. Het wordt dan dus als een generator gebruikt. Verstappen waarschuwde hier midden-2023 al voor, toen teams bezig waren met de nieuwe reglementen op de simulator. Nu het de realiteit is geworden, noemt de Red Bull Racing-coureur het "anti-racen". Hij vindt de Formule 1 maar niks en haalt alleen nog zijn plezier uit activiteiten als het deelnemen aan wedstrijden op de Nürburgring Nordschleife.

Wolff countert Verstappen

Terwijl bijna alle coureurs het met hun collega Verstappen eens zijn dat er ingegrepen moet worden, hoopt Toto Wolff natuurlijk dat er niks gebeurt. Mercedes gaat namelijk op kop in het rijderskampioenschap met Kimi Antonelli en in het constructeurskampioenschap na drie pole positions en drie overwinningen te hebben binnengesleept in drie Grands Prix. Dat je dan geen regelveranderingen wilt, is een politiek standpunt dat we wel vaker in de Formule 1 hebben gezien. Maar de Oostenrijkse teambaas heeft zich met bepaalde opmerkingen in Suzuka ook nog specifiek gericht op Verstappen: "Het wordt steeds meer puur racen", zei hij bij DAZN om de Limburger te counteren. "Je ziet waar iemand energie bespaart en de ander het inzet." Ik weet niet uit wat voor racehout Wolff is gesneden, maar constant veel eerder af moeten remmen om de batterij op te laden, is moeilijk 'puur racen' te noemen.

Tijdelijke oplossingen

De FIA kan verschillende tijdelijke middelen inzetten om de pijn een beetje te verzachten. Dat zagen we al tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. De maximale energieterugwinning werd teruggeschroefd van negen naar acht megajoule. De algehele snelheid ging daardoor een beetje naar beneden, maar gemiddeld deden de auto's zo'n vier seconden per ronde minder aan super clipping.

Wat ook nog zou kunnen, is de vermogensverhouding meer richting de verbrandingsmotor te verschuiven. Het is echter nog niet duidelijk of de nieuwe power units, die speciaal ontworpen zijn voor de huidige fiftyfifty-verhouding, dat aankunnen.

Voorwielen als generator

Maar échte oplossingen zijn bovenstaande middelen niet. Nog altijd zullen Formule 1-auto's niet voluit kunnen pushen en dat is in de pinnacle of motorsport natuurlijk wel de bedoeling. Een manier om een boel extra energie op te wekken is om niet alleen de achterwielen te laten samenwerken met de MGU-K onder het remmen, maar ook de voorwielen. Ze zouden dan natuurlijk alleen als generator moeten dienen en niet als aandrijver, omdat je anders een 4WD-wagen creëert.

Dit idee heeft naar verluidt zelfs op tafel geleden in de jaren in aanloop naar dit seizoen en deze reglementen. Geruchten doen echter de ronde dat Wolffs team Mercedes dit heeft geblokkeerd door middel van een veto. Een reden kan zijn dat Audi, één van de nieuwe motorleveranciers van 2026, hier al ervaring mee had in de LMP1-racerij en dat Mercedes niet op achterstand wilde komen.

Dat er een mogelijke échte oplossing was en dat dit wellicht is tegengehouden door Mercedes, terwijl Wolff ook nog zegt dat wat we nu hebben juist 'puur racen' is, is moeilijk te slikken.

Wolff moet toon aanpassen richting 2027

De voorwielen gebruiken om de batterij veel efficiënter op te laden, is niet een oplossing die dit seizoen nog geïmplementeerd kan worden. Als de teams hiermee instemmen en de FIA vindt het tevens een goed idee, dan kan het op zijn vroegst in 2027 zijn intrede maken. Maar dan moet Wolff ook zijn toon aanpassen. Want zoals Verstappen heeft gewaarschuwd, als er geen veranderingen worden doorgevoerd om hem de mogelijkheid te geven eindelijk weer te kunnen pushen, zit zijn vertrek uit de Formule 1 eraan te komen.