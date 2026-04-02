Max Verstappen heeft in Japan op laten tekenen niet zeker te weten of hij door wil in de Formule 1, vanwege de huidige gang van zaken. Sindsdien wordt er volop gespeculeerd over of de viervoudig wereldkampioen een punt zal zetten achter zijn loopbaan in de Formule 1.

De nieuwe reglementen in de Formule 1 zijn al weken onderwerp van gesprek. Waar Verstappen zich tijdens de testweken in Bahrein (en in 2023 zelfs al) al zeer kritisch uitliet over de weg die de sport is ingeslagen, zijn inmiddels vrijwel alle coureurs het met de Limburger eens: er moeten zo snel mogelijk aanpassingen worden gedaan. Met name de grote batterij zorgt voor grote ergernis bij de coureurs. Deze batterij levert 50 procent van het vermogen, maar moet tijdens het rijden opgeladen worden. Coureurs kunnen hierdoor bijvoorbeeld niet meer zo snel mogelijk door de bochten, omdat juist hier elektrisch vermogen teruggewonnen moet worden.

Artikel gaat verder onder video

Grote snelheidsverschillen

Daarnaast zorgt het voor grote snelheidsverschillen op de baan, wat leidt tot een getouwtrek aan inhaalacties, maar ook tot gevaarlijke situaties. Zo kende Oliver Bearman in Japan een nare klapper op een ongebruikelijke plek, omdat hij richting Spoon ineens de 50 kilometer per uur langzamer rijdende Franco Colapinto tegenkwam. Colapinto deed echter niets verkeerd; zijn batterij was leeg en hij kon simpelweg niet harder.

Zet Verstappen er een punt achter?

Na afloop van de race liet Verstappen weten dat hij de komende weken zal gebruiken om te besluiten of hij door wil in de Formule 1, omdat hij er momenteel totaal geen plezier uithaalt. Daarnaast heeft hij verschillende projecten buiten de koningsklasse van de autosport, waar hij wel zijn passie kwijt kan. Waar de een denkt dat Verstappen met zijn ferme taal vooral de sport onder druk wil zetten om veranderingen door te voeren, denkt de ander dat de Limburger zomaar ineens op korte termijn verdwenen kan zijn uit de Formule 1. Wat denk jij?

Gerelateerd