Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

POLL: Verstappen vertrekt op korte termijn uit de Formule 1

Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO
Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen heeft in Japan op laten tekenen niet zeker te weten of hij door wil in de Formule 1, vanwege de huidige gang van zaken. Sindsdien wordt er volop gespeculeerd over of de viervoudig wereldkampioen een punt zal zetten achter zijn loopbaan in de Formule 1.

De nieuwe reglementen in de Formule 1 zijn al weken onderwerp van gesprek. Waar Verstappen zich tijdens de testweken in Bahrein (en in 2023 zelfs al) al zeer kritisch uitliet over de weg die de sport is ingeslagen, zijn inmiddels vrijwel alle coureurs het met de Limburger eens: er moeten zo snel mogelijk aanpassingen worden gedaan. Met name de grote batterij zorgt voor grote ergernis bij de coureurs. Deze batterij levert 50 procent van het vermogen, maar moet tijdens het rijden opgeladen worden. Coureurs kunnen hierdoor bijvoorbeeld niet meer zo snel mogelijk door de bochten, omdat juist hier elektrisch vermogen teruggewonnen moet worden.

Grote snelheidsverschillen

Daarnaast zorgt het voor grote snelheidsverschillen op de baan, wat leidt tot een getouwtrek aan inhaalacties, maar ook tot gevaarlijke situaties. Zo kende Oliver Bearman in Japan een nare klapper op een ongebruikelijke plek, omdat hij richting Spoon ineens de 50 kilometer per uur langzamer rijdende Franco Colapinto tegenkwam. Colapinto deed echter niets verkeerd; zijn batterij was leeg en hij kon simpelweg niet harder.

Zet Verstappen er een punt achter?

Na afloop van de race liet Verstappen weten dat hij de komende weken zal gebruiken om te besluiten of hij door wil in de Formule 1, omdat hij er momenteel totaal geen plezier uithaalt. Daarnaast heeft hij verschillende projecten buiten de koningsklasse van de autosport, waar hij wel zijn passie kwijt kan. Waar de een denkt dat Verstappen met zijn ferme taal vooral de sport onder druk wil zetten om veranderingen door te voeren, denkt de ander dat de Limburger zomaar ineens op korte termijn verdwenen kan zijn uit de Formule 1. Wat denk jij?

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

  • Gisteren 13:15
  • 7
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap Recap

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
'Als Verstappen de Formule 1 verlaat, dan is het de schuld van schijnheilige Wolff'

'Als Verstappen de Formule 1 verlaat, dan is het de schuld van schijnheilige Wolff'

  • 4 april 2026 12:06
  • 16
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan

  • 4 april 2026 09:57
  • 7
Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

  • 3 april 2026 13:18
  • 23
Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’

Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’

  • 3 april 2026 12:33
  • 9

Net binnen

5-4
Recap
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
5-4
Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1
5-4
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
5-4
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
5-4
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van" upgradepakket rb22

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

Gisteren 19:43 1
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan" Groot verlies bij Mercedes

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Gisteren 14:22 1
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan bug op suzuka

Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

4 april 2026 17:36 1
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan" Podcast

Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"

2 april 2026 16:00 8
