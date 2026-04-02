Zwager Verstappen springt in de bres: 'Dat weten we allemaal over Britse journalisten'
Volgens de zwager van Max Verstappen, Nelsinho Piquet Jr., is het niet zo vreemd dat het bommetje een keer is gebarsten tussen de Engelse pers en de Nederlander. In de ogen van Piquet Jr. zijn de verwijten over de Engelse pers, die vaak de kant kiest van hun landgenoot, namelijk geen geheim.
Verstappen wilde afgelopen donderdag zijn persmoment in de hospitality-unit van Red Bull Racing niet starten. Daarvoor moest eerst Giles Richards, journalist van The Guardian, vertrekken. Richards had Verstappen in Abu Dhabi gevraagd naar het incident tussen George Russell en hem tijdens de wedstrijd in Barcelona, waarin Verstappen een beuk uitdeelde en een straf kreeg. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten tekort voor de titel, die naar Lando Norris ging, en miste vooral het respect van de betrokken journalist.
Piquet Jr. wijst naar Britse pers
De broer van Kelly Piquet legt in de Pelas Pistas-podcast uit dat de Engelse pers helemaal niet zo objectief is als ze willen doen lijken: "Iedereen weet dat de meeste journalisten Brits zijn, en dat ze Lando en Hamilton steunen..." Zo legt de Braziliaan uit. Daarbij zijn buitenlanders vaak de gebeten hond.
Alonso ook vaak kritisch geweest
Ook Fernando Alonso heeft in het verleden meerdere keren geuit dat coureurs van buiten Engeland anders worden behandeld dan landgenoten van de betreffende journalisten. Verstappen zelf deelde in 2024 nog een steekje onder water uit, toen hij vanaf P17 de wedstrijd in São Paulo wist te winnen, maar alle Engelse journalisten al verdwenen waren: "Ik vind het goed dat jullie er allemaal zijn, maar weet iemand waar de Britse journalisten zijn? Moesten ze ineens hun vliegtuig halen?" grapte Verstappen destijds, met Esteban Ocon en Pierre Gasly naast hem.
Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’
- 3 april 2026 12:33
- 9
Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"
- Gisteren 13:15
- 7
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1
- Gisteren 20:48
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
- Gisteren 19:43
- 1
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
- Gisteren 18:40
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'
- Gisteren 17:36
- 1
Red Bull meldt dat Marko helemaal niet met pensioen is: "Voeren gesprekken met hem"
- Gisteren 16:31
- 1
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart
'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'
- 19 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart