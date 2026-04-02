Verstappen hugs Piquet after Sao Paulo win

Zwager Verstappen springt in de bres: 'Dat weten we allemaal over Britse journalisten'

Verstappen hugs Piquet after Sao Paulo win

Zwager Verstappen springt in de bres: 'Dat weten we allemaal over Britse journalisten'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens de zwager van Max Verstappen, Nelsinho Piquet Jr., is het niet zo vreemd dat het bommetje een keer is gebarsten tussen de Engelse pers en de Nederlander. In de ogen van Piquet Jr. zijn de verwijten over de Engelse pers, die vaak de kant kiest van hun landgenoot, namelijk geen geheim.

Verstappen wilde afgelopen donderdag zijn persmoment in de hospitality-unit van Red Bull Racing niet starten. Daarvoor moest eerst Giles Richards, journalist van The Guardian, vertrekken. Richards had Verstappen in Abu Dhabi gevraagd naar het incident tussen George Russell en hem tijdens de wedstrijd in Barcelona, waarin Verstappen een beuk uitdeelde en een straf kreeg. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten tekort voor de titel, die naar Lando Norris ging, en miste vooral het respect van de betrokken journalist.

Piquet Jr. wijst naar Britse pers

De broer van Kelly Piquet legt in de Pelas Pistas-podcast uit dat de Engelse pers helemaal niet zo objectief is als ze willen doen lijken: "Iedereen weet dat de meeste journalisten Brits zijn, en dat ze Lando en Hamilton steunen..." Zo legt de Braziliaan uit. Daarbij zijn buitenlanders vaak de gebeten hond.

Alonso ook vaak kritisch geweest

Ook Fernando Alonso heeft in het verleden meerdere keren geuit dat coureurs van buiten Engeland anders worden behandeld dan landgenoten van de betreffende journalisten. Verstappen zelf deelde in 2024 nog een steekje onder water uit, toen hij vanaf P17 de wedstrijd in São Paulo wist te winnen, maar alle Engelse journalisten al verdwenen waren: "Ik vind het goed dat jullie er allemaal zijn, maar weet iemand waar de Britse journalisten zijn? Moesten ze ineens hun vliegtuig halen?" grapte Verstappen destijds, met Esteban Ocon en Pierre Gasly naast hem.

